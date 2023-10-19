https://sputnik-georgia.ru/20231019/deportatsiya-grazhdan-gruzii-iz-es--dannye-za-9-mesyatsev-283467851.html

Депортация граждан Грузии из ЕС – данные за 9 месяцев

Депортация граждан Грузии из ЕС – данные за 9 месяцев

Власти Грузии отказали 14 депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T23:33+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Страны Евросоюза в период с 1 января по 30 сентября 2023 года приняли решение о депортации на родину 3 387 грузинских граждан, 14 из которых Грузия отказалась принимать в рамках соглашения о реадмиссии, говорится в материалах на сайте МВД Грузии. Больше всего граждан Грузии решили вернуть на родину власти Германии (2 202 человека), затем идут Франция (468), Греция (136), Швейцария (132), Польша (70), Италия (69) и Голландия (61). Между тем, согласно данным МВД, власти Грузии отказали 14 депортированным в возвращении на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Среди них семерых собирались депортировать из Германии, остальных – из Испании, Франции, Швейцарии, Польши, Голландии, Черногории, Чехии и Австрии. Депортация из стран ЕС – количество выдворенных мигрантов по странам >>C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. Депортация граждан Грузии происходит на основании оформленного грузинской стороной соглашения "О реадмисии проживающих без разрешения лиц". Власти Грузии не раз призывали граждан соблюдать правила пребывания в странах Евросоюза, так как их нарушение может поставить под угрозу безвизовый режим. Грузия и Германия подпишут соглашение о трудовой миграции – посол >>В стране принят ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. Кроме того, власти ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан Грузии, возлагаются на них самих. Новшество от ЕС Между тем Еврокомиссия уже начала работать над ужесточением механизма приостановки безвизового движения. Как заявляют в Брюсселе, принятие новых правил необходимо для того, чтобы предотвратить случаи злоупотреблений безвизовым режимом. Согласно новым правилам, ЕС будет иметь больше свободы временно приостановить безвизовый режим в случае необходимости. По предложению Еврокомиссии, безвизовый режим может быть приостановлен, если Брюссель посчитает, что политика третьих стран может привести к увеличению числа мигрантов в ЕС. Убежища не дадут: Германия признала Грузию безопасной страной>>Как заявила вице-президент Еврокомиссии Маргарити Схинас, безвизовый режим имеет большие преимущества, но ЕС должен обеспечить, чтобы этой политикой не злоупотребляли, и если это произойдет, у Брюсселя будет возможность действовать. "В прошлом году мы получили 150 тысяч заявлений о предоставлении убежища из стран с безвизовым доступом в Евросоюз. Очевидно, это большая цифра. Безвизовый режим не должен использоваться таким образом", – заявили в Еврокомиссии. В ЕС считают, что некоторые из 60 стран с безвизовым режимом могут использоваться в качестве транзитных узлов для нелегальных мигрантов в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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