https://sputnik-georgia.ru/20231216/uschele-reki-vere-v-tbilisi-priznali-zonoy-otdykha-osobogo-regulirovaniya-284996620.html

Ущелье реки Вере в Тбилиси признали зоной отдыха особого регулирования

Ущелье реки Вере в Тбилиси признали зоной отдыха особого регулирования

На территории, пострадавшей во время разрушительного наводнения в Тбилиси в 2015 году, отныне запрещено строительство 16.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-16T22:30+0400

2023-12-16T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 16 дек — Sputnik. Правительство Грузии дало территории ущелья реки Вере в Тбилиси статус рекреационной зоны особого регулирования и определило ее границы. Рекреационная зона особого регулирования предполагает запрет строительства и особое внимание к зеленым насаждениям. Согласно принятому правительством постановлению, зона начинается около площади Героев и заканчивается в районе тоннеля Ваке-Сабуртало и участка шоссе имени Чабуа Амиреджиби. Парк "Мзиури" в Тбилиси стал на 2,5 гектара больше – открытие отметят концертом>>Присуждение статуса означает, что на этой территории нельзя строить ничего, кроме парков, спортивных площадок, парковой инфраструктуры, монументов, пункта оказания первой помощи и общественных туалетов. В границы территории попали Тбилисский зоопарк и парк Мзиури. Эта территория наиболее пострадала во время масштабного наводнения в июне 2015 года. В ночь на 14 июня 2015 года в Тбилиси вышедшая из берегов река Вере затопила жилые дома, зоопарк, частный приют для собак Тамаза Элизбарашвили. Вода разрушила инфраструктуру города, дома, дороги, мосты, тоннели, коммуникационные системы. В результате наводнения пострадало более 200 семей. Погиб 21 человек, а двое до сих пор числятся в списке без вести пропавших. Сейчас территория восстановлена. Однако в обществе до сих пор внимательно следят за событиями, связанными с этой территорией. Удобное расположение вызывает также интерес многих строительных компаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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