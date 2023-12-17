https://sputnik-georgia.ru/20231217/kvaratskheliya-ustanovil-novyy-rekord-v-chempionate-italii-285007312.html

Кварацхелия установил новый рекорд в чемпионате Италии

Кварацхелия установил новый рекорд в чемпионате Италии

Кварацхелия в текущем сезоне забил пять голов и три результативные передачи, а в первом сезоне в Италии на его счету 12 голов и десять результативных передач 17.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Футболист сборной Грузии и итальянского "Наполи" 22-летний Хвича Кварацхелия установил очередной рекорд в серии А по сумме забитых голов и сделанных результативных передач – его удалось достичь лишь трем футболистам за последние 20 лет, сообщает страница футбольной статистики и анализа "Опта". Кварацхелия в текущем сезоне забил пять голов и три результативные передачи, а в первом сезоне на его счету 12 голов и десять результативных передач. Лучшие результаты показали только Доменико Берарди и Алессандро Пато. Берарди участвовал в 31 голе в первых 42 матчах, сыгранных в "Сассуоло", а Пато способствовал 30 голам в 45 матчах, сыгранных в "Интере" и "Милане". Накануне "Наполи" обыграл "Кальяри" со счетом 2:1 на "Стадио Диего Марадона", благодаря голу Хвичи Кварацхелия. Гол Кварацхелия принес "Наполи" победу в матче чемпионата Италии >>Квара отличился на 75-й минуте – решающий гол он забил с передачи Виктора Осимхена. C 27 очками после 16 туров "Наполи" расположился на четвертой строчке чемпионата. На первом месте миланский "Интер" с 38 очками.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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