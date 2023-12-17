https://sputnik-georgia.ru/20231217/meriya-tbilisi-pozabotitsya-o-zdorove-zhiteley-v-2024-godu--vse-o-programmakh-284997963.html

Мэрия Тбилиси позаботится о здоровье жителей в 2024 году – все о программах

Мэрия Тбилиси позаботится о здоровье жителей в 2024 году – все о программах

Из бюджета мэрии Тбилиси выделено 32,1 миллиона на финансирование различных программ здравоохранения 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T17:19+0400

2023-12-17T17:19+0400

2023-12-17T17:19+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

мэрия тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870202_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_05dbf3921452d27844084734a3400be6.jpg

Воспользоваться программами могут граждане Грузии и лица с видом на жительство, зарегистрированные в Тбилиси.Sputnik Грузия собрал все программы, финансируемые мэрией Тбилиси. Программа раннего выявления заболеваний Мэрия Тбилиси финансирует профилактические обследование зарегистрированных в Тбилиси граждан Грузии с целью раннего выявления различных видов онкологический заболеваний. В частности, жители Тбилиси могут бесплатно пройти обследование на рак груди, рак простаты, колоректальные онкозаболевания и рак шейки матки, рак щитовидной железы. Бесплатные обследования подразумевают диагностику заболевания и проведение тестов. Эндопротезирование Мэрия Тбилиси финансирует операции по установки протезов коленного и тазобедренного суставов. Программа предусмотрена для лиц с диагностированным артритом суставов. Борьба с рассеянным склерозом Мэрия Тбилиси полностью финансирует приобретение медикаментов для лечения рассеянного склероза – окрелизумаб и финголимод, а также МРТ с контрастом во время лечения. Программа также касается только лиц, зарегистрированных в Тбилиси. Лечение рака груди Мэрия Тбилиси полностью покрывает расходы на медикаменты, признанные специалистами, как эффективные при лечении рака груди для пациентов с этим диагнозом. Кроме того, мэрия покрывает расходы на ряд препаратов с диагнозом "рак груди" I-III стадии и метастазного рака груди. Помощь психиатров Также мэрия финансирует предоставление помощи лицам с психическими или поведенческими расстройствами. Программа также рассчитана на лиц, зарегистрированных в Тбилиси. Пересадка органов Мэрия также покрывает расходы на трансплантацию лицам, которым необходима пересадка печени или костного мозга. В программу финансирования входит курс химиотерапии больным с онкогемматологическим диагнозом, предварительные обследования, операция и послеоперационный уход. Помощь детям с РАС А также мэрия финансирует программу аббилитации для детей с расстройством аутистического спектра. В программу входит финансирование центров развития, а также услуги логопеда, психолога, психиатра, невролога, поведенческого терапевта, специальных педагогов и так далее. Узнать, полагается ли им финансирование по конкретной программе, можно, позвонив в мэрию Тбилиси, либо обратившись в администрацию своего района.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси