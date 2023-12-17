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Мэрия Тбилиси позаботится о здоровье жителей в 2024 году – все о программах
Мэрия Тбилиси позаботится о здоровье жителей в 2024 году – все о программах
Из бюджета мэрии Тбилиси выделено 32,1 миллиона на финансирование различных программ здравоохранения 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T17:19+0400
2023-12-17T17:19+0400
2023-12-17T17:19+0400
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Воспользоваться программами могут граждане Грузии и лица с видом на жительство, зарегистрированные в Тбилиси.Sputnik Грузия собрал все программы, финансируемые мэрией Тбилиси. Программа раннего выявления заболеваний Мэрия Тбилиси финансирует профилактические обследование зарегистрированных в Тбилиси граждан Грузии с целью раннего выявления различных видов онкологический заболеваний. В частности, жители Тбилиси могут бесплатно пройти обследование на рак груди, рак простаты, колоректальные онкозаболевания и рак шейки матки, рак щитовидной железы. Бесплатные обследования подразумевают диагностику заболевания и проведение тестов. Эндопротезирование Мэрия Тбилиси финансирует операции по установки протезов коленного и тазобедренного суставов. Программа предусмотрена для лиц с диагностированным артритом суставов. Борьба с рассеянным склерозом Мэрия Тбилиси полностью финансирует приобретение медикаментов для лечения рассеянного склероза – окрелизумаб и финголимод, а также МРТ с контрастом во время лечения. Программа также касается только лиц, зарегистрированных в Тбилиси. Лечение рака груди Мэрия Тбилиси полностью покрывает расходы на медикаменты, признанные специалистами, как эффективные при лечении рака груди для пациентов с этим диагнозом. Кроме того, мэрия покрывает расходы на ряд препаратов с диагнозом "рак груди" I-III стадии и метастазного рака груди. Помощь психиатров Также мэрия финансирует предоставление помощи лицам с психическими или поведенческими расстройствами. Программа также рассчитана на лиц, зарегистрированных в Тбилиси. Пересадка органов Мэрия также покрывает расходы на трансплантацию лицам, которым необходима пересадка печени или костного мозга. В программу финансирования входит курс химиотерапии больным с онкогемматологическим диагнозом, предварительные обследования, операция и послеоперационный уход. Помощь детям с РАС А также мэрия финансирует программу аббилитации для детей с расстройством аутистического спектра. В программу входит финансирование центров развития, а также услуги логопеда, психолога, психиатра, невролога, поведенческого терапевта, специальных педагогов и так далее. Узнать, полагается ли им финансирование по конкретной программе, можно, позвонив в мэрию Тбилиси, либо обратившись в администрацию своего района.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси, мэрия тбилиси
Мэрия Тбилиси позаботится о здоровье жителей в 2024 году – все о программах
Из бюджета мэрии Тбилиси выделено 32,1 миллиона на финансирование различных программ здравоохранения
Воспользоваться программами могут граждане Грузии и лица с видом на жительство, зарегистрированные в Тбилиси.
Sputnik Грузия собрал все программы, финансируемые мэрией Тбилиси.
Программа раннего выявления заболеваний
Мэрия Тбилиси финансирует профилактические обследование зарегистрированных в Тбилиси граждан Грузии с целью раннего выявления различных видов онкологический заболеваний.
В частности, жители Тбилиси могут бесплатно пройти обследование на рак груди, рак простаты, колоректальные онкозаболевания и рак шейки матки, рак щитовидной железы.
Бесплатные обследования подразумевают диагностику заболевания и проведение тестов.
Мэрия Тбилиси финансирует операции по установки протезов коленного и тазобедренного суставов.
Программа предусмотрена для лиц с диагностированным артритом суставов.
Борьба с рассеянным склерозом
Мэрия Тбилиси полностью финансирует приобретение медикаментов для лечения рассеянного склероза – окрелизумаб и финголимод, а также МРТ с контрастом во время лечения.
Программа также касается только лиц, зарегистрированных в Тбилиси.
Мэрия Тбилиси полностью покрывает расходы на медикаменты, признанные специалистами, как эффективные при лечении рака груди для пациентов с этим диагнозом.
Кроме того, мэрия покрывает расходы на ряд препаратов с диагнозом "рак груди" I-III стадии и метастазного рака груди.
Также мэрия финансирует предоставление помощи лицам с психическими или поведенческими расстройствами.
Программа также рассчитана на лиц, зарегистрированных в Тбилиси.
Мэрия также покрывает расходы на трансплантацию лицам, которым необходима пересадка печени или костного мозга.
В программу финансирования входит курс химиотерапии больным с онкогемматологическим диагнозом, предварительные обследования, операция и послеоперационный уход.
А также мэрия финансирует программу аббилитации для детей с расстройством аутистического спектра.
В программу входит финансирование центров развития, а также услуги логопеда, психолога, психиатра, невролога, поведенческого терапевта, специальных педагогов и так далее.
Узнать, полагается ли им финансирование по конкретной программе, можно, позвонив в мэрию Тбилиси, либо обратившись в администрацию своего района.