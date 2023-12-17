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Названа дата завершения ремонта улицы в районе Сабуртало в Тбилиси

Названа дата завершения ремонта улицы в районе Сабуртало в Тбилиси

На реконструкцию улицы Мицкевича потратили 2 миллиона лари 17.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Движение на улице Мицкевича в столичном районе Сабуртало будет полностью восстановлено 18 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. Работы на улице Мицкевича начались 1 августа 2023 года и уже находятся на заключительном этапе. С 13 ноября восстановлено движение автотранспорта с улицы Ташкента до пересечения с улицей Гамрекели. На улице Мицкевича уже обустроены тротуары, пандусы и дренажная сеть, воздушные линии электропередачи проложены в подземных кабельных каналах, а поврежденная подземная сеть подачи природного газа полностью отрегулирована.На реализацию проекта из бюджета было выделено 2 миллиона лари (около 745 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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