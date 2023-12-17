https://sputnik-georgia.ru/20231217/nazvana-data-zaversheniya-remonta-ulitsy-v-rayone-saburtalo-v-tbilisi-284997714.html
Названа дата завершения ремонта улицы в районе Сабуртало в Тбилиси
Названа дата завершения ремонта улицы в районе Сабуртало в Тбилиси
На реконструкцию улицы Мицкевича потратили 2 миллиона лари 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T15:08+0400
2023-12-17T15:08+0400
2023-12-17T15:08+0400
грузия
новости
тбилиси
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24053/16/240531640_0:342:3648:2394_1920x0_80_0_0_686c1a9dbbe57a03cd6997657b82aac0.jpg
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Движение на улице Мицкевича в столичном районе Сабуртало будет полностью восстановлено 18 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси. Работы на улице Мицкевича начались 1 августа 2023 года и уже находятся на заключительном этапе. С 13 ноября восстановлено движение автотранспорта с улицы Ташкента до пересечения с улицей Гамрекели. На улице Мицкевича уже обустроены тротуары, пандусы и дренажная сеть, воздушные линии электропередачи проложены в подземных кабельных каналах, а поврежденная подземная сеть подачи природного газа полностью отрегулирована.На реализацию проекта из бюджета было выделено 2 миллиона лари (около 745 миллионов долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24053/16/240531640_0:0:3648:2736_1920x0_80_0_0_8b6c22ea12d626879eaeac43bc79dbaf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, мэрия тбилиси
Названа дата завершения ремонта улицы в районе Сабуртало в Тбилиси
На реконструкцию улицы Мицкевича потратили 2 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Движение на улице Мицкевича в столичном районе Сабуртало будет полностью восстановлено 18 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии Тбилиси.
Работы на улице Мицкевича начались 1 августа 2023 года и уже находятся на заключительном этапе. С 13 ноября восстановлено движение автотранспорта с улицы Ташкента до пересечения с улицей Гамрекели.
На улице Мицкевича уже обустроены тротуары, пандусы и дренажная сеть, воздушные линии электропередачи проложены в подземных кабельных каналах, а поврежденная подземная сеть подачи природного газа полностью отрегулирована.
"На данном этапе на 7 800 кв. м проезжей части укладывается асфальтовое покрытие и обустраивается новая сеть наружного освещения. Кроме того, в активном режиме приводят в порядок всю территорию, площадь которой составляет 19 800 квадратных метров", – отмечено в сообщении мэрии.
На реализацию проекта из бюджета было выделено 2 миллиона лари (около 745 миллионов долларов).