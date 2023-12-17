https://sputnik-georgia.ru/20231217/putin-otvetil-na-zayavlenie-baydena-o-namerenii-rossii-napast-na-nato-285008863.html

Путин ответил на заявление Байдена о намерении России напасть на НАТО

Путин ответил на заявление Байдена о намерении России напасть на НАТО

Российский лидер уточнил, что у Москвы нет проблем со странами альянса, однако НАТО сами искусственно создают проблемы 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T16:38+0400

2023-12-17T16:38+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО – полная чушь, заявил глава российского государства Владимир Путин. Российский лидер отметил, что не думает, что США на сегодняшний день в перспективе мирового развития "так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад, в нанесении, или как они публично заявляют, стратегического поражения России". "Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США", – добавил Путин.Путин также заявил, что НАТО является задним двором США и они являются хозяином организации."США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО", – сказал президент России в интервью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, джо байден, нато, сша