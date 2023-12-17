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Путин ответил на заявление Байдена о намерении России напасть на НАТО
Путин ответил на заявление Байдена о намерении России напасть на НАТО
Российский лидер уточнил, что у Москвы нет проблем со странами альянса, однако НАТО сами искусственно создают проблемы 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T16:38+0400
2023-12-17T16:38+0400
2023-12-17T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО – полная чушь, заявил глава российского государства Владимир Путин. Российский лидер отметил, что не думает, что США на сегодняшний день в перспективе мирового развития "так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад, в нанесении, или как они публично заявляют, стратегического поражения России". "Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США", – добавил Путин.Путин также заявил, что НАТО является задним двором США и они являются хозяином организации."США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО", – сказал президент России в интервью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, джо байден, нато, сша
россия, в мире, новости, политика, владимир путин, джо байден, нато, сша
Путин ответил на заявление Байдена о намерении России напасть на НАТО
16:38 17.12.2023 (обновлено: 16:48 17.12.2023)
Российский лидер уточнил, что у Москвы нет проблем со странами альянса, однако НАТО сами искусственно создают проблемы
ТБИЛИСИ, 17 дек – Sputnik. Заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО – полная чушь, заявил глава российского государства Владимир Путин.
"Это чушь полная. Я думаю, что и президент Байден это понимает. Это просто фигура речи для того, чтобы обосновать свою ошибочную политику на российском направлении", – сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, видео ответа опубликовано в его телеграм-канале.
Российский лидер отметил, что не думает, что США на сегодняшний день в перспективе мирового развития "так уж заинтересованы, как они думали 20 лет назад, в нанесении, или как они публично заявляют, стратегического поражения России".
"Не думаю, что это находится в национальных интересах самих США", – добавил Путин.
Российский лидер уточнил, что у Москвы нет проблем со странами альянса. Однако НАТО сами искусственно создают проблемы, так как не хотят такого конкурента, как Россия.
Путин также заявил, что НАТО является задним двором США и они являются хозяином организации.
"США являются хозяином НАТО, это их задний двор, все НАТО, или вся организация НАТО", – сказал президент России в интервью.