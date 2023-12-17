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Скончался грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани

Скончался грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани

В 1966 году полнометражный дебютный фильм Иоселиани "Листопад" получил премию кинопрессы на Международном Каннском кинофестивале 17.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-17T15:40+0400

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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани скончался в возрасте 89 лет в Тбилиси, не дожив двух месяцев до своего 90-летия, сообщает телекомпания "Имеди". С 1980-х годов режиссер работал и жил во Франции. Последние годы Отар Иоселиани находился на родине в Тбилиси. В 1966 году полнометражный дебютный фильм Иоселиани "Листопад" (в грузинском прокате — "Месяц Гиоргоба") получил премию кинопрессы на Международном Каннском кинофестивале. Трижды в 1984, 1989, 1996 годах Иоселиани получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля. В 1976 году Иоселиани удостоили награды Берлинского международного кинофестиваля. В 2015 году вышел последний фильм режиссера – "Зимняя песня". В 2019-м Иоселиани стал победителем номинации "Честь и достоинство" российской национальной кинематографической премии "Ника".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, культура, отар иоселиани, кто ушел из жизни в 2023 году?