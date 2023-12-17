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Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за ошибки частной компании
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за ошибки частной компании
Восстановление подачи газа начнется со второй половины 17 декабря и будет полностью завершено к концу дня 17.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-17T10:18+0400
2023-12-17T10:18+0400
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ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Более 12 тысяч абонентов в Дигомском массиве Тбилиси остались без природного газа в результате повреждения газопровода среднего давления частной компанией, сообщает газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи" (Tbilisi Energy). Без газа остались не только жители частных домов и крупные коммерческие объекты, но и здание Федерации дзюдо Грузии, Тбилисский паралимпийский центр развития спорта, Профессиональный баскетбольный клуб "Динамо" Тбилиси и "Зеленая школа". Восстановление подачи газа начнется со второй половины 17 декабря и будет полностью восстановлено к концу дня. Товары и услуги подорожают? – эксперты о последствиях повышения цен на газ в Грузии >>"Пожалуйста, будьте осторожны и не оставляйте краны газовых установок в открытом состоянии", – говорится в информации компании. Tbilisi Energy приносит своим абонентам извинения за неудобства, причиненные другой компанией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси энерджи, газ, общество
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа из-за ошибки частной компании
10:18 17.12.2023 (обновлено: 11:00 17.12.2023)
Восстановление подачи газа начнется со второй половины 17 декабря и будет полностью завершено к концу дня
ТБИЛИСИ, 17 дек — Sputnik. Более 12 тысяч абонентов в Дигомском массиве Тбилиси остались без природного газа в результате повреждения газопровода среднего давления частной компанией, сообщает газораспределительная компания "Тбилиси Энерджи" (Tbilisi Energy).
Без газа остались не только жители частных домов и крупные коммерческие объекты, но и здание Федерации дзюдо Грузии, Тбилисский паралимпийский центр развития спорта, Профессиональный баскетбольный клуб "Динамо" Тбилиси и "Зеленая школа".
Восстановление подачи газа начнется со второй половины 17 декабря и будет полностью восстановлено к концу дня.
"Пожалуйста, будьте осторожны и не оставляйте краны газовых установок в открытом состоянии", – говорится в информации компании.
Tbilisi Energy приносит своим абонентам извинения за неудобства, причиненные другой компанией.