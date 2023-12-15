https://sputnik-georgia.ru/20231215/tovary-i-uslugi-podorozhayut--ekspert-o-posledstviyakh-povysheniya-tsen-na-gaz-v-gruzii-284977635.html

Товары и услуги подорожают? – эксперты о последствиях повышения цен на газ в Грузии

Товары и услуги подорожают? – эксперты о последствиях повышения цен на газ в Грузии

Газораспределительная компания Tbilisi Energy с 1 января 2024 года повысит тариф на природный газ для коммерческих потребителей в Тбилиси до 1,29 лари за... 15.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-15T15:59+0400

2023-12-15T15:59+0400

2023-12-15T16:12+0400

грузия

экономика

леван давиташвили

ника шенгелия

аналитика

иосиф арчвадзе

тарифы на газ

газ

инфляция

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В начале декабря грузинские бизнесмены услышали довольно неприятную новость о том, что в Тбилиси с будущего года повышается тариф на природный газ. Хоть тариф и вырастит всего лишь на 0,05 лари (примерно 0,02 цента), но эксперты уже предвещают подорожание продуктов местного производства и услуг. Как пояснил вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили, тарифы коммерческого сектора обычно привязаны к международным ценам на углеводороды и рассчитываются по специальной формуле. В зависимости от рыночных цен тариф на газ для коммерческого сектора периодически пересматривается. По его словам, в последнее время цены на нефтепродукты в мире растут, и это в определенной степени отражается на коммерческом тарифе на газ. Снижен тариф на природный газ для коммерческих абонентов в Тбилиси >>Как это решение отразится на стоимости продукции для конечного потребителя, разбирался Sputnik Грузия. Было неожиданно Решение о повышении тарифа на коммерческий газ стало неожиданностью для вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия, который, наоборот, считает, что тариф должен был снизиться. По словам Шенгелия, примерно через три месяца рост тарифа на газ вызовет рост промышленного индекса, который может отразиться на потребительском индексе. "Пять тетри вроде бы не много, но это мультипликационно вызывает рост цен. Подорожает продукция, произведенная в Грузии, и услуги", – заявил он. Эксперт не исключил, что инфляция за март, которая будет опубликована в апреле, уже будет высокой по сравнению с базовой инфляцией. В ноябре 2023 года годовая инфляция составила 0,1%, а по сравнению с октябрем цены снизились на 0,2%. Согласно прогнозам Нацбанка, показатель инфляции в ближайшие месяцы останется ниже целевого показателя в 3% и стабилизируется лишь в среднесрочный период. Повысится ли тариф на газ для населения в Грузии? – ответ главы регулятора "В любом случае этот факт нежелателен для компаний, производящих продукцию. На стоимость хлеба это может не отразится, так как на рынке стоимость пшеницы снижена, но если пшеница подорожает, тогда возможно", – заключил Шенгелия. По словам экономического эксперта Сосо Арчвадзе, увеличение тарифа на коммерческий газ примерно на 15-20% приведет к увеличению себестоимости продукции от 1,5 до 2,5%. Но эксперт считает, что в данном случае повышение будет зависеть от бизнесменов, которые могут компенсировать его за счет сужения прибыли. Как заявил Арчвадзе, природный газ используется практически во всех сферах, начиная от производства хлебобулочных изделий, и кончая работой теплостанций. Но с учетом того, что Грузия может сократить экспорт электроэнергии, и использовать ее на внутренние нужды, опасений на подорожание электроэнергии в стране нет. В том, что хлеб в Грузии не повысится, уже заверил глава Минэкономики Леван Давиташвили. Рост тарифа на газ в Тбилиси не коснется производителей хлеба – вице-премьер >>"Есть также договоренность на этот счет, что у крупных хлебопекарных предприятий есть особые условия, то есть у нас нет других предпосылок для повышения цен на хлеб, в том числе основанных на цене на газ. Мы также оценили влияние на инфляцию, оно незначительное", – сказал ранее Давиташвили. Цена на хлеб в Тбилиси начинается от 1 лари в магазине и 1,3 лари в мелких частных пекарнях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, леван давиташвили, ника шенгелия, аналитика, иосиф арчвадзе, тарифы на газ, газ, инфляция