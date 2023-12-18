https://sputnik-georgia.ru/20231218/deputat-2023-god-byl-uspeshnym-dlya-gruzii-285039970.html

Депутат: 2023 год был успешным для Грузии

Депутат: 2023 год был успешным для Грузии

Глава правительства в понедельник подведет итоги работы правительства за 2023 год 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T12:29+0400

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гурам мачарашвили

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сакстат

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Уходящий 2023 год год был успешным для Грузии как с точки зрения внутренних процессов, так и с точки зрения внешней политики, поэтому отчет премьер-министра Ираклия Гарибашвили будет достаточно емким и интересным, заявил депутат от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили. В понедельник премьер представит ежегодный отчет о деятельности правительства. Глава правительства подведет итоги работы правительства за 2023 год, расскажет о реализованных проектах и планах на будущее. На мероприятие приглашены представители СМИ, правительства и общества. В то же время, как отметил депутат, на основе правильной политики власти смогли сохранить экономический рост. Реальный экономический рост в Грузии в октябре 2023 года составил 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат". Средний показатель реального роста ВВП в январе-октябре 2023 года составил 6,9%. После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики>>По уточненным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,5%. Средний показатель реального роста экономики Грузии в 2022 году составляет 10,4%. По данным "Сакстата", значительный вклад в рост экономики страны в октябре 2023 года внесли сферы финансовой и страховой деятельности, торговли, строительства, ремонта автомобилей и мотоциклов, транспорта и складирования. Тенденция к снижению наблюдалась в секторах обрабатывающей промышленности и недвижимости. По данным за десять месяцев 2023 года, экспорт вырос на 12,5%, а импорт – на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В октябре в стране было зарегистрировано примерно 6,4 тысячи новых предприятий, примерно на 11,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, гурам мачарашвили, ираклий гарибашвили, сакстат