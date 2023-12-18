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https://sputnik-georgia.ru/20231218/skolko-nefti-dobyli-v-gruzii--dannye-statistiki-285031158.html
Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики
Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики
Крупнейшими потребителями энергии являются транспортный сектор и бытовой сектор, на долю которых приходится 31,1 и 30,4% от общего потребления соответственно 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T09:01+0400
2023-12-18T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Добыча сырой нефти в Грузии в 2022 году составила 36,6 тысячи тонн сырой нефти, на 3,1% больше, чем в 2021 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Так же в прошлом году добыто 14,6 миллиона м3 природного газа, что на 8,8% меньше показателя 2021 года, и 146,3 тысячи тонн угля (на 1,1% меньше). Производство электроэнергии в Грузии в 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 12,7% и составило 14,2 миллиарда киловатт-часов. По данным "Сакстата", увеличение производства электроэнергии произошло в основном за счет повышенного притока воды. Бензин в Грузии не подорожает – Минэкономики &gt;&gt;Согласно исследованию, производство дров сократилось на 11,4% и составило 1 113, 5 тысячи квадратных метра. В структуре производства энергоресурсов, наибольшая доля приходится на электроэнергию – 78,1%, на втором месте – производство биотоплива и энергии, произведенной из отходов (например, дров) – 13,3%. Потребление энергии В 2022 году конечное потребление электроэнергии составило 13,4 миллиарда киловатт-часов, что на 2% больше показателя предыдущего года. По данным 2022 года, объем спроса на природный газ составил 3 361,0 млн м3 (на 20% больше, чем в 2021 году), а конечное потребление природного газа за этот же период составило 2 528,7 млн ​​м3, (13,6% больше, чем в 2021 году). По сравнению с 2021 годом, потребление природного газа в секторе домохозяйств выросло на 9,4%. В соответствии со спросом возросло потребление природного газа на автомобильном транспорте и в некоторых отраслях промышленности. Россия снимает запрет на экспорт бензина &gt;&gt;Кроме того, за отчетный период в стране потреблено 1 375,4 тысячи тонн нефтепродуктов (на 1,1% больше, чем в предыдущем году). Природный газ занимает 41,8% в структуре энергопотребления. Относительно высокой долей также характеризуются нефтепродукты (27,1%) и электроэнергия (22,2%). На уголь приходится 4,5% энергии, потребляемой в течение года, а остальные 4,4% приходится на биотопливо, геотермальную и солнечную энергию. Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии &gt;&gt;Отраслевой анализ энергопотребления в 2022 году показывает, что крупнейшими потребителями энергии являются транспортный сектор и бытовой сектор, на долю которых приходится 31,1 и 30,4% от общего потребления соответственно. Что касается других секторов, то 18,1% приходится на промышленность, 4,3% – на строительство, 0,6% – на сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, а остальные 15,6% – на частные и государственные услуги и других потребителей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, энергетика грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, энергетика грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Сколько нефти добыли в Грузии – данные статистики

09:01 18.12.2023
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные цистерны для нефтепродуктов
Железнодорожные цистерны для нефтепродуктов - Sputnik Грузия, 1920, 18.12.2023
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
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Крупнейшими потребителями энергии являются транспортный сектор и бытовой сектор, на долю которых приходится 31,1 и 30,4% от общего потребления соответственно
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Добыча сырой нефти в Грузии в 2022 году составила 36,6 тысячи тонн сырой нефти, на 3,1% больше, чем в 2021 году, говорится в исследовании Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
Так же в прошлом году добыто 14,6 миллиона м3 природного газа, что на 8,8% меньше показателя 2021 года, и 146,3 тысячи тонн угля (на 1,1% меньше).
Производство электроэнергии в Грузии в 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось на 12,7% и составило 14,2 миллиарда киловатт-часов. По данным "Сакстата", увеличение производства электроэнергии произошло в основном за счет повышенного притока воды.
Бензин в Грузии не подорожает – Минэкономики >>
Согласно исследованию, производство дров сократилось на 11,4% и составило 1 113, 5 тысячи квадратных метра.
В структуре производства энергоресурсов, наибольшая доля приходится на электроэнергию – 78,1%, на втором месте – производство биотоплива и энергии, произведенной из отходов (например, дров) – 13,3%.

Потребление энергии

В 2022 году конечное потребление электроэнергии составило 13,4 миллиарда киловатт-часов, что на 2% больше показателя предыдущего года.
По данным 2022 года, объем спроса на природный газ составил 3 361,0 млн м3 (на 20% больше, чем в 2021 году), а конечное потребление природного газа за этот же период составило 2 528,7 млн ​​м3, (13,6% больше, чем в 2021 году).
По сравнению с 2021 годом, потребление природного газа в секторе домохозяйств выросло на 9,4%. В соответствии со спросом возросло потребление природного газа на автомобильном транспорте и в некоторых отраслях промышленности.
Россия снимает запрет на экспорт бензина >>
Кроме того, за отчетный период в стране потреблено 1 375,4 тысячи тонн нефтепродуктов (на 1,1% больше, чем в предыдущем году).
Природный газ занимает 41,8% в структуре энергопотребления. Относительно высокой долей также характеризуются нефтепродукты (27,1%) и электроэнергия (22,2%). На уголь приходится 4,5% энергии, потребляемой в течение года, а остальные 4,4% приходится на биотопливо, геотермальную и солнечную энергию.
Новые ГЭС и ветряные станции построят в четырех регионах Грузии >>
Отраслевой анализ энергопотребления в 2022 году показывает, что крупнейшими потребителями энергии являются транспортный сектор и бытовой сектор, на долю которых приходится 31,1 и 30,4% от общего потребления соответственно.
Что касается других секторов, то 18,1% приходится на промышленность, 4,3% – на строительство, 0,6% – на сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, а остальные 15,6% – на частные и государственные услуги и других потребителей.
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