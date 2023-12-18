https://sputnik-georgia.ru/20231218/eksport-gruzinskogo-vina-vyros-v-chetyre-raza-za-poslednie-11-let---premer-285052071.html

Экспорт грузинского вина вырос в четыре раза за последние 11 лет – премьер

Экспорт грузинского вина вырос в четыре раза за последние 11 лет – премьер

По данным за 11 месяцев текущего года, экспорт вина уже достиг 241 миллиона долларов, заявил премьер 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T21:29+0400

2023-12-18T21:29+0400

2023-12-18T21:33+0400

экономика

грузия

новости

ираклий гарибашвили

национальное агентство вина

грузинское вино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/08/283091760_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_ff5d71f8d446cfe10e4a945ad82963cf.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Экспорт грузинского вина увеличился на 290% с 2012 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе презентации отчета о проделанной правительством за год работе. В ходе выступления премьер отметил, что виноделие и развитие виноградарства было одним из основных направлений правительства в 2023 году. По его словам, в результате подписания соглашения о свободной торговле с Евросоюзом экспорт вина в ЕС увеличился на 130%. Кроме того, по информации премьера, с 2012 года выросло и число виноделен и погребов с 40 до 2,5 тысячи. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Грузинское вино из квеври становится все популярнее в мире – магистр вина >>Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона лари до 14 миллионов лари в 2023 году (с 557 тыс. долларов до 5,2 миллионов долларов). Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируется сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, национальное агентство вина, грузинское вино