https://sputnik-georgia.ru/20231205/gruzinskoe-vino-iz-kvevri-stanovitsya-vse-populyarnee-v-mire--magistr-vina-284715658.html

Грузинское вино из квеври становится все популярнее в мире – магистр вина

Грузинское вино из квеври становится все популярнее в мире – магистр вина

В 2013 году ЮНЕСКО внесла грузинский способ выдержки вина в квеври в список неприкасаемого культурного наследия человечества 05.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-05T12:40+0400

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ТБИЛИСИ, 5 дек — Sputnik. Грузинское вино, изготовленное в квеври (глиняный кувшин – ред.), становится все более популярным за пределами Грузии, заявила организатор выставки RAW Wine Berlin 2023, известный магистр вина из Франции Изабель Легерон.Пятнадцать грузинских винных погребов, изготавливающих вино в квеври, приняли участие в международной выставке RAW Wine Berlin 2023, прошедшей 3 декабря столице Германии, сообщили в Национальной агентство вина. RAW Wine – одна из выдающихся международных выставок, где собираются производители высококачественных натуральных, органических и биодинамических вин.По ее словам, Германия и Центральная Европа – очень важный рынок для небольших виноделен, с каждым годом они узнают все больше о грузинском вине.На берлинской выставке были представлены 150 производителей натуральных вин из 20 стран. Традиционно был высок интерес к грузинскому вину со стороны профессионалов и посетителей мероприятия. Презентация грузинского вина на выставке RAW Wine Berlin важна для популяризации вина из квевари, поиска производителями вина потенциальных импортеров и роста экспорта, отметили в Национальном агентстве вина.Грузинское вино продолжает покорять Швейцарию>>В текущем году, при поддержке Национального агентства вина грузинские погреба, производящие вина в Квеври, приняли участие в выставках RAW Wine в Нью-Йорке, Копенгагене и Лос-Анджелесе. Грузия в указанной выставке принимает участие с 2012 года, что дает уникальную возможность найти потенциальных импортеров, широкомасштабное производства вина в квеври. Несколько лет назад Изабель Легерон побывала в Грузии и даже сняла документальный фильм об этой поездке под названием That Crazy French Woman in Georgia для Travel Channel. Продвижение грузинского вина Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает пятую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,5% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортером. Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 14 миллионов лари в 2023 году (с 557 тыс. долларов до 5,2 миллиона долларов). Презентация грузинского вина прошла на винном фестивале в княжестве Монако>>В 2022 году из Грузии экспортировано до 103 миллионов литров вина стоимостью 252,5 миллиона долларов в 66 стран мира. В 2022 году 63,7% общего объема экспорта вина пришлось на Россию, куда было отправлено 73,1 тысячи тонн вина на сумму 160,8 миллиона долларов. Кроме того, по данным за первый квартал 2023 года, из Грузии в РФ вывезли 13,8 тысячи тонн натурального виноградного вина стоимостью 38 миллионов долларов, что на 49,6% больше аналогичных данных 2022 года. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируется сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеет грузинские корни. В 2013 году, по решению ЮНЕСКО, грузинский способ выдержки вина в квеври попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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