https://sputnik-georgia.ru/20231218/gruziya-deystvovala-predelno-ostorozhno--premer-o-soblyudenii-sanktsiy-protiv-rossii-285045517.html

Грузия действовала предельно осторожно – премьер о соблюдении международных санкций

Грузия действовала предельно осторожно – премьер о соблюдении международных санкций

По словам Гарибашвили, все подобные угрозы были своевременно выявлены 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T17:27+0400

2023-12-18T17:27+0400

2023-12-18T17:34+0400

грузия

новости

политика

тбилиси

ираклий гарибашвили

украина

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/283005868_0:75:1280:795_1920x0_80_0_0_3af4c71b9a85c024059c2324821c10b2.jpg

ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Власти Грузии действовали с максимальной осторожностью и до сегодняшнего дня не было зафиксировано ни единого факта обхода или уклонения от соблюдения международных санкций против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя отчет работы правительства за год. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Как отметил глава грузинского правительства, власти страны действовали с предельной осторожностью. "Любое из наших решений было основано на национальных интересах нашей страны и интересах нашего народа, чтобы экономика нашей страны не пострадала, и, с другой стороны, конечно, мы действовали с максимальной осторожностью, чтобы не возникало никаких вопросов ни у одной из наших стран-партнеров", – отметил премьер. По словам Гарибашвили, все подобные угрозы были своевременно выявили. "Было идентифицировано до 1 тысячи случаев уклонения от санкций, но речь шла о продуктах, которые отправлялись из Европы в Россию, и мы в ту же секунду проинформировали наших европейских коллег об этих попытках", – заявил Гарибашвили.Вице-премьер: власти Грузии сделают все ради мира и стабильности>> Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

украина

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий гарибашвили, украина, европа