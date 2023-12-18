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Грузия действовала предельно осторожно – премьер о соблюдении международных санкций
Грузия действовала предельно осторожно – премьер о соблюдении международных санкций
По словам Гарибашвили, все подобные угрозы были своевременно выявлены 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T17:27+0400
2023-12-18T17:27+0400
2023-12-18T17:34+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Власти Грузии действовали с максимальной осторожностью и до сегодняшнего дня не было зафиксировано ни единого факта обхода или уклонения от соблюдения международных санкций против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя отчет работы правительства за год. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Как отметил глава грузинского правительства, власти страны действовали с предельной осторожностью. "Любое из наших решений было основано на национальных интересах нашей страны и интересах нашего народа, чтобы экономика нашей страны не пострадала, и, с другой стороны, конечно, мы действовали с максимальной осторожностью, чтобы не возникало никаких вопросов ни у одной из наших стран-партнеров", – отметил премьер. По словам Гарибашвили, все подобные угрозы были своевременно выявили. "Было идентифицировано до 1 тысячи случаев уклонения от санкций, но речь шла о продуктах, которые отправлялись из Европы в Россию, и мы в ту же секунду проинформировали наших европейских коллег об этих попытках", – заявил Гарибашвили.Вице-премьер: власти Грузии сделают все ради мира и стабильности>> Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, ираклий гарибашвили, украина, европа
Грузия действовала предельно осторожно – премьер о соблюдении международных санкций
17:27 18.12.2023 (обновлено: 17:34 18.12.2023)
По словам Гарибашвили, все подобные угрозы были своевременно выявлены
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Власти Грузии действовали с максимальной осторожностью и до сегодняшнего дня не было зафиксировано ни единого факта обхода или уклонения от соблюдения международных санкций против России, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя отчет работы правительства за год.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
"До сегодняшнего дня не было зафиксировано ни одного факта обхода санкций или уклонения от них. Не было зафиксировано ни одного факта использования нашей страны для уклонения от санкций. Мы работали максимально открыто и прозрачно, мы будем так продолжать работать и в будущем", – заявил Гарибашвили.
Как отметил глава грузинского правительства, власти страны действовали с предельной осторожностью.
"Любое из наших решений было основано на национальных интересах нашей страны и интересах нашего народа, чтобы экономика нашей страны не пострадала, и, с другой стороны, конечно, мы действовали с максимальной осторожностью, чтобы не возникало никаких вопросов ни у одной из наших стран-партнеров", – отметил премьер.
По словам Гарибашвили, все подобные угрозы были своевременно выявили.
"Было идентифицировано до 1 тысячи случаев уклонения от санкций, но речь шла о продуктах, которые отправлялись из Европы в Россию, и мы в ту же секунду проинформировали наших европейских коллег об этих попытках", – заявил Гарибашвили.
Оппозиция многие месяцы обвиняла власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.
В руководстве Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.