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Вице-премьер: власти Грузии сделают все ради мира и стабильности
Вице-премьер: власти Грузии сделают все ради мира и стабильности
Пусть никто не врет по поводу того, что грузинским властям не предлагали начинать войну, подчеркнула политик 20.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-20T18:21+0400
2023-09-20T18:21+0400
2023-09-20T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Власти Грузии сделают все возможное для сохранение мира и стабильности в стране, и никому не позволят устроить беспорядки и госпереворот, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, выступая в парламенте.Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. По словам Цулукиани, Грузию наказывают потому, что у нее есть ценности, и потому, что власти не начинали войну. "С нами борются, и это реальность... Борьба ведется против Грузии по двум причинам: потому, что у нее есть ценности, и потому, что государство, а не власти, усвоили урок и не поддавались на провокации. Этот урок они усвоили ценой крови и войн, и не начали войну и здесь", – подчеркнула Цулукиани. Пусть никто не врет по поводу того, что грузинским властям не предлагали начинать войну, подчеркнула политик."Мы – и парламент и правительство – здесь ради того, чтобы в этой стране не было никакого государственного переворота, никакого огня", – заявила Цулукиани.Евромайдан, взрыв и бесцельная стрельба – как планируют организовать госпереворот в Грузии>>В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители. При осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ. Расследование СГБ Грузии В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота. Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона". Власти Грузии должны избежать провокаций – Кобахидзе о готовящемся госперевороте>>Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ. Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы. Окружение Саакашвили готовит госпереворот в Грузии – Служба госбезопасности>>Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации. Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ. Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов. В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния. В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, украина, сербия, тея цулукиани, мамука мамулашвили, михаил саакашвили, грузинский легион, сгб
грузия, политика, новости, украина, сербия, тея цулукиани, мамука мамулашвили, михаил саакашвили, грузинский легион, сгб
Вице-премьер: власти Грузии сделают все ради мира и стабильности
18:21 20.09.2023 (обновлено: 18:30 20.09.2023)
Пусть никто не врет по поводу того, что грузинским властям не предлагали начинать войну, подчеркнула политик
ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Власти Грузии сделают все возможное для сохранение мира и стабильности в стране, и никому не позволят устроить беспорядки и госпереворот, заявила вице-премьер Грузии Тея Цулукиани, выступая в парламенте.
Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решение о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Отмечается, что беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
"Мы сделаем все для того, чтобы в этой стране не было стрельбы, были мир и стабильность, в том числе и в следующем году, хотя уже началась борьба и попытки расшатать ситуацию... Мы делаем все возможное, чтобы продолжать работать так, как мы работали до сих пор", – заявила Цулукиани.
По словам Цулукиани, Грузию наказывают потому, что у нее есть ценности, и потому, что власти не начинали войну.
"С нами борются, и это реальность... Борьба ведется против Грузии по двум причинам: потому, что у нее есть ценности, и потому, что государство, а не власти, усвоили урок и не поддавались на провокации. Этот урок они усвоили ценой крови и войн, и не начали войну и здесь", – подчеркнула Цулукиани.
Пусть никто не врет по поводу того, что грузинским властям не предлагали начинать войну, подчеркнула политик.
"Мы – и парламент и правительство – здесь ради того, чтобы в этой стране не было никакого государственного переворота, никакого огня", – заявила Цулукиани.
В заявлении СГБ среди прочего сказано, что организаторы беспорядков намерены разбить т. н. "палаточный городок" и заминировать одну из палаток, а затем произвести взрыв, в результате которого погибнут как мирные жители, так и правоохранители.
При осуществлении теракта они надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния, отмечено в заявлении СГБ.
Расследование СГБ Грузии
В Службе госбезопасности Грузии заявили, что большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота.
Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона".
Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Ожидание заговорщиков, готовящихся к свержению государственной власти, рассчитано на то, что опубликованное заключение будет отрицательным, что при имеющихся в их распоряжении информационных сетях, при искусственно прикрепленном к правительству ярлыку "пророссийскости", создаст благодатную почву для общественного волнения и последующих беспорядков, отметили в СГБ.
Для подготовки молодежных групп с целью их использования для революционного сценария используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ, отметив, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и, соответственно, регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы.
Указанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.
Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану", прошедшему на Украине в 2014 году, отметили в СГБ.
Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке будет заложено взрывное устройство, которое организаторы преступной деятельности намерены взорвать, что должно повлечь жертвы среди мирного населения, участвующего в протестах, и среди представителей правоохранительных органов.
В случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния.
В СГБ отметают, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.