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Кварацхелия сыграет в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны"

Кварацхелия сыграет в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны"

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13-14 и 20-21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5-6 и 12-13 марта 18.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Соперником итальянского "Наполи", за который уже второй сезон выступает вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия, в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА стала "Барселона". В швейцарском Ньоне в понедельник, 18 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первые матчи 1/8 финала пройдут 13-14 и 20-21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5-6 и 12-13 марта. Результаты жеребьевки: В прошлом сезоне "Наполи" едва не дошел до исторического результата – полуфинала Лиги чемпионов, но уступил по сумме двух матчей "Милану" (1:2). На групповом этапе "Наполи" набрал 15 очков и уверенно вышел в плей-офф с первого места. От итальянцев потерпели поражение "Ливерпуль" (1:4) и "Аякс" (1:6). На стадии 1/8 финала "Наполи" попался относительно слабый соперник – "Айнтрахт", который неаполитанцы обыграли с общим счетом в сумме двух матчей 5:0. По итогам прошлого сезона Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком сезона 2022/2023 года Лиги чемпионов УЕФА. Он забил два гола и сделал четыре результативные передачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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