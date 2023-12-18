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Кварацхелия сыграет в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны"
Кварацхелия сыграет в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны"
Первые матчи 1/8 финала пройдут 13-14 и 20-21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5-6 и 12-13 марта 18.12.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Соперником итальянского "Наполи", за который уже второй сезон выступает вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия, в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА стала "Барселона". В швейцарском Ньоне в понедельник, 18 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первые матчи 1/8 финала пройдут 13-14 и 20-21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5-6 и 12-13 марта. Результаты жеребьевки: В прошлом сезоне "Наполи" едва не дошел до исторического результата – полуфинала Лиги чемпионов, но уступил по сумме двух матчей "Милану" (1:2). На групповом этапе "Наполи" набрал 15 очков и уверенно вышел в плей-офф с первого места. От итальянцев потерпели поражение "Ливерпуль" (1:4) и "Аякс" (1:6). На стадии 1/8 финала "Наполи" попался относительно слабый соперник – "Айнтрахт", который неаполитанцы обыграли с общим счетом в сумме двух матчей 5:0. По итогам прошлого сезона Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком сезона 2022/2023 года Лиги чемпионов УЕФА. Он забил два гола и сделал четыре результативные передачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире, испания, хвича кварацхелия, уефа, лига чемпионов уефа, футбол, клуб "наполи", фк "барселона"
спорт, новости, в мире, испания, хвича кварацхелия, уефа, лига чемпионов уефа, футбол, клуб "наполи", фк "барселона"
Кварацхелия сыграет в 1/8 Лиги чемпионов УЕФА против "Барселоны"
20:36 18.12.2023 (обновлено: 20:47 18.12.2023)
Первые матчи 1/8 финала пройдут 13-14 и 20-21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5-6 и 12-13 марта
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Соперником итальянского "Наполи", за который уже второй сезон выступает вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия, в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА стала "Барселона".
В швейцарском Ньоне в понедельник, 18 декабря, прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Первые матчи 1/8 финала пройдут 13-14 и 20-21 февраля 2024 года, а ответные состоятся 5-6 и 12-13 марта.
"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)
"Наполи" (Италия) –"Барселона" (Испания)
"ПСЖ" (Франция) — "Реал Сосьедад" (Испания)
"Интер" (Италия) – "Атлетико" (Испания)
"Эйндховен" (Нидерланды) – "Дортмунд" (Германия).
"Лацио" (Италия) – "Бавария" (Германия)
"Копенгаген" (Дания) – "Манчестер Сити" (Англия)
"Лейпциг" (Германия) – "Реал" (Испания).
В прошлом сезоне "Наполи" едва не дошел до исторического результата – полуфинала Лиги чемпионов, но уступил по сумме двух матчей "Милану" (1:2).
На групповом этапе "Наполи" набрал 15 очков и уверенно вышел в плей-офф с первого места. От итальянцев потерпели поражение "Ливерпуль" (1:4) и "Аякс" (1:6). На стадии 1/8 финала "Наполи" попался относительно слабый соперник – "Айнтрахт", который неаполитанцы обыграли с общим счетом в сумме двух матчей 5:0.
По итогам прошлого сезона Хвича Кварацхелия был признан лучшим молодым игроком сезона 2022/2023 года Лиги чемпионов УЕФА. Он забил два гола и сделал четыре результативные передачи.