https://sputnik-georgia.ru/20231218/minimalnaya-zarplata-voennogo-v-gruzii-s-2024-goda-sostavit-650-dollarov-285044011.html
Минимальная зарплата военного в Грузии с 2024 года составит 650 долларов
Минимальная зарплата военного в Грузии с 2024 года составит 650 долларов
В 2023 году зарплата военнослужащих и полицейских в Грузии повысилась на 20% 18.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-18T16:17+0400
2023-12-18T16:17+0400
2023-12-18T16:26+0400
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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Зарплата военных в Грузии с января 2024 увеличится на 10%, а минимальная составит 1700 лари, заявил глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе в эфире телекомпании "Имеди". В 2023 году зарплата военнослужащих и полицейских в Грузии повысилась на 20%. Как отметил министр, правительство не собирается останавливать этот процесс, и он будет идти параллельно с развитием страны. По словам министра, бюджет оборонного ведомства в 2024 году увеличится на 26%. Грузинская армия получила на вооружение отечественные дроны >>"Наш бюджет в 2024 году увеличится на 26% по сравнению с 2023 годом. Если наша экономика, условно, вырастет на 10%, а это очень большой результат за последние годы, за последние три года, то наш оборонный бюджет пропорционально увеличится еще больше", – сказал министр. Больше всего в 2024 году увеличивается финансирование Минздрава – на 627 млн лари, оно составит 7,8 млрд лари. Увеличится и бюджет министерства обороны – он составит 1,4 миллиарда лари. Деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 10%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, силы обороны грузии, министерство обороны грузии, пво, джуаншер бурчуладзе
грузия, новости, политика, силы обороны грузии, министерство обороны грузии, пво, джуаншер бурчуладзе
Минимальная зарплата военного в Грузии с 2024 года составит 650 долларов
16:17 18.12.2023 (обновлено: 16:26 18.12.2023)
В 2023 году зарплата военнослужащих и полицейских в Грузии повысилась на 20%
ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Зарплата военных в Грузии с января 2024 увеличится на 10%, а минимальная составит 1700 лари, заявил глава оборонного ведомства Грузии Джуаншер Бурчуладзе в эфире телекомпании "Имеди".
В 2023 году зарплата военнослужащих и полицейских в Грузии повысилась на 20%.
"Если зарплата была 900 лари (340 долларов), она стала 1500 лари (570 долларов). С января мы увеличим зарплату всем военнослужащим на 10%, а минимальная зарплата у нас составит 1700 лари. К этому добавляются надбавки, а у военнослужащих среднего звена – еще больше", – заявил Бурчуладзе.
Как отметил министр, правительство не собирается останавливать этот процесс, и он будет идти параллельно с развитием страны.
По словам министра, бюджет оборонного ведомства в 2024 году увеличится на 26%.
"Наш бюджет в 2024 году увеличится на 26% по сравнению с 2023 годом. Если наша экономика, условно, вырастет на 10%, а это очень большой результат за последние годы, за последние три года, то наш оборонный бюджет пропорционально увеличится еще больше", – сказал министр.
Больше всего в 2024 году увеличивается финансирование Минздрава – на 627 млн лари, оно составит 7,8 млрд лари. Увеличится и бюджет министерства обороны – он составит 1,4 миллиарда лари. Деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 10%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны.