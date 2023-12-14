https://sputnik-georgia.ru/20231214/gruzinskaya-armiya-poluchila-na-vooruzhenie-otechestvennye-drony-284959327.html

Грузинская армия получила на вооружение отечественные дроны

Грузинская армия получила на вооружение отечественные дроны

В Грузии открыт первый в регионе тренинг-центр по работе с БПЛА 14.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-14T22:08+0400

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ТБИЛИСИ, 14 дек — Sputnik. Силам обороны Грузии переданы беспилотные летательные аппараты производства грузино-польского предприятия "Дельта-ВБ", говорится в сообщении оборонного ведомства. Техника будет передана подразделениям Сил обороны, что будет способствовать усилению разведывательных возможностей обороны Грузии, отмечает Минобороны. Кроме того, силы обороны получат также многофункциональные радиолокационные комплексы американского производства. Массовое производство беспилотников анонсировало Минобороны Грузии >>Вся техника уже прошла показательные испытания и будет поставлена Силам обороны. Грузино-польская компания "Дельта-ВБ", реализующая проект, была создана на основе соглашения между грузинским предприятием "Дельта Интернэшнл" и польской компанией WB Electronics, компаниями, созданными при 100% долевом участии "Дельты". В целях развития военной промышленности между "Дельта-ВБ" и Минобороны Грузии в стране открыт первый в регионе тренинг-центр по работе с БПЛА. Профессиональные инструкторы центра проводят переподготовку соответствующего персонала Сил обороны. На этом предприятии грузинские и польские специалисты вместе работают над производством БПЛА. Предприятие сможет выпускать сотни дронов в год. На данном этапе компания обеспечивает техническое обслуживание сборочной линии беспилотных летательных аппаратов типа WARMATE и FLYEYE. В Грузии протестировали беспилотники собственного производства>>Беспилотная летательная система FLYEYE предназначена для выполнения высокоточных задач во всех климатических зонах, в тяжелых метеорологических и радиоэлектронных боевых условиях. Она обеспечивает возможности скрытого наблюдения и анализа данных в режиме реального времени днем и ночью. WARMATE – боевой барражирующий беспилотный летательный аппарат с доказанной эффективностью и высокой точностью поражения. Аппарат имеет различные типы боеголовок. Он используется польской армией, а также другими странами как членами, так и не членами НАТО. "Дельта-ВБ" вскоре получит предоплату для начала производства дронов в Грузии >>В Центре "Дельта" объединены шесть научно-исследовательских институтов и Тбилисский авиационный завод. Центр находится в подчинении министерства обороны Грузии. На базе "Дельты" производится до 15 видов оружия и боевой техники грузинского образца, в том числе грузинские боевые машины "Лазика", бронетранспортеры "Дидгори" и реактивная система залпового огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, центр "дельта", нато, силы обороны грузии