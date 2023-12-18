https://sputnik-georgia.ru/20231218/nebo-nad-tbilisi-budet-polnostyu-zaschischeno-cherez-dva-goda--ministr-oborony-285045238.html

Небо над Тбилиси будет полностью защищено через два года – министр обороны

Небо над Тбилиси будет полностью защищено через два года – министр обороны

С 2021 года Минобороны удалось заключить соглашения по закупке зенитных и противотанковых систем, которых раньше не было в стране 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T17:50+0400

2023-12-18T17:50+0400

2023-12-18T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Благодаря закупкам министерства обороны Грузии для повышения оборонной способности страны через два года небо над Тбилиси будет полностью защищено, чего не было прежде, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе. Ранее министр обороны Грузии заявил, что ведомство подписало договоры о закупке вооружения с испанской, польской и шведской компаниями. По его словам, благодаря 30 миллионам евро в качестве помощи Евросоюза, полученным Грузией с 2021 года, Минобороны удалось заключить соглашения по закупке зенитных и противотанковых систем, которых раньше не было в стране. "Конечно, наша роль как руководства министерства здесь велика, как и нашей власти в целом", – отметил Бурчуладзе. По словам министра, для увеличения оборонной способности страны важно также налаживание внутреннего производства, в частности, производства беспилотных летальных аппаратов. Грузинская армия получила на вооружение отечественные дроны >>Грузино-польская компания "Дельта-ВБ", реализующая проект по производству беспилотников, была создана на основе соглашения между грузинским предприятием "Дельта Интернэшнл" и польской компанией WB Electronics, компаниями, созданными при 100% долевом участии "Дельты". В целях развития военной промышленности между "Дельта-ВБ" и Минобороны Грузии в стране открыт первый в регионе тренинг-центр по работе с БПЛА. Профессиональные инструкторы центра проводят переподготовку соответствующего персонала Сил обороны. На этом предприятии грузинские и польские специалисты вместе работают над производством БПЛА. Предприятие сможет выпускать сотни дронов в год. На данном этапе компания обеспечивает техническое обслуживание сборочной линии беспилотных летательных аппаратов типа WARMATE и FLYEYE. По словам министра обороны Бурчуладзе, в 2023 году министерство обороны подписало важные закупки в части укрепления обороноспособности, которая отвечает за среднесрочное и долгосрочное развитие Сил обороны. По его словам, помощь ЕС в размере 13 миллионов евро, которую Грузия получила в 2021 году, стала первым прецедентом. В следующем году Грузия получила 20 миллионов, потом 30 миллионов и продолжает этот прогресс. Как пояснил глава Минобороны, в результате получения уже подписанных закупок через 2 года мы будем полностью защищены небом Тбилиси, включая стратегические объекты, аэропорты, военные базы и т. д. "В Грузии такого еще не было, и мы этого добьемся. Фактически, уже предпринятые в этом направлении шаги являются гарантией этого", – сказал министр. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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