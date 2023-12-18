https://sputnik-georgia.ru/20231218/politicheskoe-obedinenie-s-konservativnymi-tsennostyami-zaregistrirovano-v-gruzii-285046312.html

Политическое объединение с консервативными ценностями зарегистрировано в Грузии

Политическое объединение с консервативными ценностями зарегистрировано в Грузии

Главная цель партии – укрепить суверенитет Грузии, нормализовать политику соседства, обеспечить социальную справедливость и сохранить мир в стране 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T18:12+0400

2023-12-18T18:12+0400

2023-12-18T18:12+0400

грузия

политика

новости

парламентские выборы в грузии 2024

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Новое политическое объединение "Солидарность во имя мира" с консервативными ценностями зарегистрировано в Грузии за десять месяцев до парламентских выборов в октябре 2024 года, сообщает пресс-служба партии. Регистрация объединения состоялась 15 декабря, а учредительный съезд партии прошел 12 ноября 2023 года. На мероприятии присутствовало 350 делегатов и приглашенных гостей. Съезд прошел в полном соответствии с процедурами. Председателем партии избрали Мераба Чикашвили, генсеком – Михаила Жгенти, политсекретарем – Темура Пипия, международным секретарем – Мамуку Пипия, исполнительным секретарем – Темура Майсурадзе. Главная цель партии – укрепить суверенитет Грузии, нормализовать политику соседства, обеспечить социальную справедливость и сохранить мир в стране. По словам председателя партии, в период, когда повсюду идет война, будь то Кавказ или Ближний Восток, чтобы спасти грузинскую государственность и культуру, необходимо мобилизовать общество вокруг идеи мира. "Солидарность во имя мира" активно готовится к парламентским выборам 2024 года. Лидеры партии предлагают грузинам, абхазам, осетинам, армянам, азербайджанцам и людям всех национальностей, проживающим в Грузии, объединиться вокруг идеи мира. Выборы 2024 Парламентские выборы 2024 года пройдут полностью по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. В законодательный орган пройдут те партии, которые наберут минимум 5% голосов проголосовавших избирателей. "Грузинская мечта" победит на выборах 2024 года с большим преимуществом – депутат >>По последним опросам, преодолеть проходной барьер смогут от двух до пяти партий в стране. Лидерство в рейтингах партий сохраняет "Грузинская мечта", а "Нацдвижение" занимает вторую строчку. Разрыв между этими партиями растет с каждым опросом не в пользу самой крупной оппозиционной силы. Партия, набравшая более половины голосов на парламентских выборах, сможет представить кандидата в премьер-министры и единолично утвердить представленное им правительство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, парламентские выборы в грузии 2024