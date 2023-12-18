https://sputnik-georgia.ru/20231218/v-gruzii-uvelichili-sbor-za-dobychu-peska-i-graviya-285031495.html

В Грузии увеличили сбор за добычу песка и гравия

В Грузии увеличили сбор за добычу песка и гравия

Повышенный сбор поможет увеличить доходы районных бюджетов в три раза, а при растущем спросе это может иметь еще больший фискальный эффект, считают в... 18.12.2023, Sputnik Грузия

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2023-12-18T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Размер сбора за добычу песка и гравия увеличен в Грузии – соответствующие поправки в закон "О сборах за пользование природными ресурсами" утверждены парламентом страны. Согласно поправкам, сбор за добычу 1 кубометра гравия с песком увеличится с 0,2 до 0,6 лари. По данным инициаторов проекта, депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", за последние 10 лет добыча гравия с песком в год растет на 2%, при этом добыча приносит дополнительные деньги муниципалитету. Стоимость строительства в Грузии снизилась в октябре – новая статистика >>Так, по данным законодателей, в 2020 году сбор за добычу гравия с песком за год составил 4,4 миллиона лари, в 2021 – 6,3 миллиона лари, в 2022 – 4,2 миллиона лари, а за три квартала 2023 года – 2,3 миллиона лари. При этом основной сбор от добычи получают регионы Имерети, Квемо Картли и Шида Картли. При этом депутаты полагают, что повышенный сбор поможет увеличить доходы районных бюджетов в три раза, а при растущем спросе это может иметь еще больший фискальный эффект.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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