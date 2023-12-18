https://sputnik-georgia.ru/20231218/vlasti-gruzii-deystvovali-s-uchetom-natsionalnykh-interesov--premer--285042267.html

Власти Грузии действовали с учетом национальных интересов – премьер

Власти Грузии действовали с учетом национальных интересов – премьер

По словам главы грузинского правительства, фундамент реальной европеизации страны был заложен в 2012 году 18.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-18T14:29+0400

2023-12-18T14:29+0400

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ТБИЛИСИ, 18 дек — Sputnik. Власти Грузии всегда действовали исходя из национальных интересов страны и народа, поэтому и смогли достичь результатов на пути евроинтеграции, заявил премьер Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2023 года.Европейский совет предоставил Грузии статус страны-кандидата на членство в Евросоюзе 14 декабря. Решение поддержали все 27 стран ЕС. По словам главы грузинского правительства, фундамент реальной европеизации и демократизации страны был заложен в 2012 году, после того, как бразды правления перешли в руки "Грузинской мечты". "Если кто-либо из властей и достиг конкретного результата на пути евроинтеграции, то это "Грузинская мечта", начиная с подписания соглашения об ассоциации, свободной торговли и безвизового режима", – отметил он. Грузия и ЕС Отношения Грузии и Европейского союза начали развиваться в 2006 году. Наиболее тесными они стали в 2009 году, когда Грузия стала участницей программы "Восточное партнерство". В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали Соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. В марте 2017 года Евросоюз отменил визы для краткосрочных визитов граждан Грузии в страны Шенгенской зоны на срок до 90 дней раз в полгода. Президент Грузии была в авангарде саботажа против статуса кандидата в ЕС – Кобахидзе >>В марте 2022 года Грузия подала заявку на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В июне 2022 года Грузии была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Статус тогда получили Украина и Молдова. Власти Грузии заявили, что отказ стране в предоставлении статуса в 2022 году было несправедливым решением и что Грузия по всем критериям еще тогда опережала и Украину, и Молдову. А 8 ноября 2023 года Еврокомиссия обнародовала отчет о выполнении Грузией 12 условий и рекомендовала Евросовету предоставить стране статус кандидата на вступление в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз, евросоюз