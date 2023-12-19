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В Китае произошло мощное землетрясение – более 100 погибших

В Китае произошло мощное землетрясение – более 100 погибших

Магнитуда подземных толчков составила 6,2. В районе бедствия задействованы 1 440 пожарных и спасателей 19.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Китае, жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 118 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в понедельник в 23:59 (17:59 по тбс) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.По сообщению телеканала, на настоящий момент в результате землетрясения погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 – в провинции Цинхай. В провинции Цинхай также потеряна связь с 20 людьми, еще 182 человека получили ранения.В районе бедствия повреждены некоторые объекты водо- и электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Министерство финансов и министерство по управлению чрезвычайными ситуациями КНР выделили провинциям Ганьсу и Цинхай 200 млн юаней (около $28 млн) для оказания помощи при стихийных бедствиях.Во вторник утром министерство по управлению чрезвычайными ситуациями (МЧС) Китая ввело режим реагирования на землетрясения повышенного второго уровня. По данным МЧС, в районе землетрясения задействованы 1 440 пожарных и спасателей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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