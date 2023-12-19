https://sputnik-georgia.ru/20231219/germaniya-zainteresovana-v-privlechenii-kvalifitsirovannoy-rabochey-sily-iz-gruzii---glava-mvd-285066553.html

Германия заинтересована в привлечении квалифицированной рабочей силы из Грузии – глава МВД

Германия заинтересована в привлечении квалифицированной рабочей силы из Грузии – глава МВД

Власти позаботятся о создании лучших возможностей трудоустройства для граждан Грузии на рынке Германии, отметила Нэнси Фезер 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T15:28+0400

2023-12-19T15:28+0400

2023-12-19T16:04+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Шансы граждан Грузии получить убежище в Германии невысоки, при этом процесс привлечения рабочей силы и специалистов продолжится, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер во время брифинга в Тбилиси. Фезер со своим грузинским коллегой Вахатнгом Гомелаури 19 декабря в Тбилиси подписали соглашение "О миграции и мобильности". После этого в СМИ и соцсетях высказали предположение, что это документ подразумевает массовую депортацию грузин из Германии. По словам главы МВД, Германии нужны высококвалифицированные работники, а также важен обмен в сфере образования и науки. Граждан Грузии начнут депортировать из Германии? Гомелаури рассказал о новом договоре>>Министр внутренних дел Германии поблагодарила Грузию за сотрудничество и работу над соглашением "О миграции и мобильности", которое приведет к сокращению нелегальной миграции в обеих странах. Соглашение "О миграции и мобильности" подразумевает предотвращение и борьбу с нелегальной миграцией и ее поощрением обеими странами, торговлей людьми, неправомерным использованием документов и виз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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