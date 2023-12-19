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Германия заинтересована в привлечении квалифицированной рабочей силы из Грузии – глава МВД
Германия заинтересована в привлечении квалифицированной рабочей силы из Грузии – глава МВД
Власти позаботятся о создании лучших возможностей трудоустройства для граждан Грузии на рынке Германии, отметила Нэнси Фезер 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T15:28+0400
2023-12-19T15:28+0400
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Шансы граждан Грузии получить убежище в Германии невысоки, при этом процесс привлечения рабочей силы и специалистов продолжится, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер во время брифинга в Тбилиси. Фезер со своим грузинским коллегой Вахатнгом Гомелаури 19 декабря в Тбилиси подписали соглашение "О миграции и мобильности". После этого в СМИ и соцсетях высказали предположение, что это документ подразумевает массовую депортацию грузин из Германии. По словам главы МВД, Германии нужны высококвалифицированные работники, а также важен обмен в сфере образования и науки. Граждан Грузии начнут депортировать из Германии? Гомелаури рассказал о новом договоре>>Министр внутренних дел Германии поблагодарила Грузию за сотрудничество и работу над соглашением "О миграции и мобильности", которое приведет к сокращению нелегальной миграции в обеих странах. Соглашение "О миграции и мобильности" подразумевает предотвращение и борьбу с нелегальной миграцией и ее поощрением обеими странами, торговлей людьми, неправомерным использованием документов и виз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, в мире, германия, вахтанг гомелаури
Германия заинтересована в привлечении квалифицированной рабочей силы из Грузии – глава МВД
15:28 19.12.2023 (обновлено: 16:04 19.12.2023)
Власти позаботятся о создании лучших возможностей трудоустройства для граждан Грузии на рынке Германии, отметила Нэнси Фезер
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Шансы граждан Грузии получить убежище в Германии невысоки, при этом процесс привлечения рабочей силы и специалистов продолжится, заявила глава МВД Германии Нэнси Фезер во время брифинга в Тбилиси.
Фезер со своим грузинским коллегой Вахатнгом Гомелаури 19 декабря в Тбилиси подписали соглашение "О миграции и мобильности". После этого в СМИ и соцсетях высказали предположение, что это документ подразумевает массовую депортацию грузин из Германии.
"Будет проведена информационная кампания, чтобы граждане Грузии знали о низких шансах получить убежище в Германии, хотя процесс привлечения рабочей силы и специалистов продолжится. Мы будем усиливать циркулярную миграцию и позаботимся о создании лучших возможностей трудоустройства для граждан Грузии на рынке Германии", – заявила Фезер.
По словам главы МВД, Германии нужны высококвалифицированные работники, а также важен обмен в сфере образования и науки.
Министр внутренних дел Германии поблагодарила Грузию за сотрудничество и работу над соглашением "О миграции и мобильности", которое приведет к сокращению нелегальной миграции в обеих странах.
"Сегодняшний день показал нам, что для заключения миграционного соглашения нужно было время. Это был двухсторонний, основанный на уважении процесс. Это действительно эффективный и успешный проект", – сказала Фезер.
Соглашение "О миграции и мобильности" подразумевает предотвращение и борьбу с нелегальной миграцией и ее поощрением обеими странами, торговлей людьми, неправомерным использованием документов и виз.