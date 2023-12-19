https://sputnik-georgia.ru/20231219/grazhdan-gruzii-nachnut-deportirovat-iz-germanii-gomelauri-rasskazal-o-novom-dogovore-285064259.html
Граждан Грузии начнут депортировать из Германии? Гомелаури рассказал о новом договоре
Граждан Грузии начнут депортировать из Германии? Гомелаури рассказал о новом договоре
Договор о борьбе с миграцией не означает депортацию граждан Грузии из Германии, заверил министр 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T13:34+0400
2023-12-19T13:34+0400
2023-12-19T13:47+0400
грузия
новости
германия
тбилиси
ираклий гарибашвили
вахтанг гомелаури
депортация
общество
миграция
миграционная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/60/248546080_0:51:2048:1203_1920x0_80_0_0_d6720ea06efe2eb2ba53a4c81bf5dcd6.jpg
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Распространенная информация о депортации граждан Грузии из Германии сразу после подписания соглашения между двумя странами "О миграции и мобильности" является ложью, заявил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. Договор о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконной миграцией во вторник в Тбилиси подписали Гомелаури и его немецкая коллега Нэнси Фезер. После этого в СМИ и соцсетях высказали предположение, что это документ подразумевает массовую депортацию грузин из Германии.По словам политика, документ подразумевает, что стороны будут предотвращать и бороться с нелегальной миграцией и ее поощрением, торговлей людьми, неправомерным использованием документов и виз. "Рабочие визы, которые являются проблемой, с сегодняшнего дня будут упрощены", – подчеркнул глава МВД. Гомелаури обратил внимание на важность включения Германией Грузии в список безопасных стран и подчеркнул, что данное решение правительства Германии еще раз подтверждает, что Грузия является демократической страной, государственные органы которой обеспечивают должную защиту прав человека. С убежищем будет сложнее: Германия завершает процесс признания Грузии безопасной страной>>На встрече глава МВД Германии отметила, что Грузия успешно реализует соглашение о реадмиссии, подписанное с Евросоюзом. Кроме того, положительно были оценены меры, предпринятые Грузией в ответ на проблемы безвизового режима с Евросоюзом. Глава МВД Германии в ходе своего визита в Тбилиси также встретилась с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Глава правительства подчеркнул важную роль Германии в процессе предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС и выразил особую благодарность за поддержку федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу. На встрече с премьером стороны обсудили важность соглашения о миграции и мобильности, вопросы сотрудничества МВД Грузии и правоохранительных органов Германии. Стороны подчеркнули, что указанное сотрудничество основано на международных договоренностях, принципах партнерства и взаимного доверия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/60/248546080_0:0:1828:1371_1920x0_80_0_0_e952297c9c77527e5ed7eb1666430bb1.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, германия, тбилиси, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, депортация, общество, миграция, миграционная политика
грузия, новости, германия, тбилиси, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, депортация, общество, миграция, миграционная политика
Граждан Грузии начнут депортировать из Германии? Гомелаури рассказал о новом договоре
13:34 19.12.2023 (обновлено: 13:47 19.12.2023)
Договор о борьбе с миграцией не означает депортацию граждан Грузии из Германии, заверил министр
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Распространенная информация о депортации граждан Грузии из Германии сразу после подписания соглашения между двумя странами "О миграции и мобильности" является ложью, заявил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.
Договор о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконной миграцией во вторник в Тбилиси подписали Гомелаури и его немецкая коллега Нэнси Фезер. После этого в СМИ и соцсетях высказали предположение, что это документ подразумевает массовую депортацию грузин из Германии.
"Информация о том, что с сегодняшнего дня, как-только будет подписано соглашение, наших граждан вынудят покинуть Германию и их выдворят из страны, является полной ложью. Реадмиссия осуществляется уже много лет и будет продолжаться", – сказал Гомелаури.
По словам политика, документ подразумевает, что стороны будут предотвращать и бороться с нелегальной миграцией и ее поощрением, торговлей людьми, неправомерным использованием документов и виз.
"Рабочие визы, которые являются проблемой, с сегодняшнего дня будут упрощены", – подчеркнул глава МВД.
Гомелаури обратил внимание на важность включения Германией Грузии в список безопасных стран и подчеркнул, что данное решение правительства Германии еще раз подтверждает, что Грузия является демократической страной, государственные органы которой обеспечивают должную защиту прав человека.
На встрече глава МВД Германии отметила, что Грузия успешно реализует соглашение о реадмиссии, подписанное с Евросоюзом. Кроме того, положительно были оценены меры, предпринятые Грузией в ответ на проблемы безвизового режима с Евросоюзом.
Глава МВД Германии в ходе своего визита в Тбилиси также встретилась с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Глава правительства подчеркнул важную роль Германии в процессе предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС и выразил особую благодарность за поддержку федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу.
На встрече с премьером стороны обсудили важность соглашения о миграции и мобильности, вопросы сотрудничества МВД Грузии и правоохранительных органов Германии.
Стороны подчеркнули, что указанное сотрудничество основано на международных договоренностях, принципах партнерства и взаимного доверия.