https://sputnik-georgia.ru/20231219/grazhdan-gruzii-nachnut-deportirovat-iz-germanii-gomelauri-rasskazal-o-novom-dogovore-285064259.html

Граждан Грузии начнут депортировать из Германии? Гомелаури рассказал о новом договоре

Граждан Грузии начнут депортировать из Германии? Гомелаури рассказал о новом договоре

Договор о борьбе с миграцией не означает депортацию граждан Грузии из Германии, заверил министр 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T13:34+0400

2023-12-19T13:34+0400

2023-12-19T13:47+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Распространенная информация о депортации граждан Грузии из Германии сразу после подписания соглашения между двумя странами "О миграции и мобильности" является ложью, заявил министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. Договор о сотрудничестве в сфере борьбы с незаконной миграцией во вторник в Тбилиси подписали Гомелаури и его немецкая коллега Нэнси Фезер. После этого в СМИ и соцсетях высказали предположение, что это документ подразумевает массовую депортацию грузин из Германии.По словам политика, документ подразумевает, что стороны будут предотвращать и бороться с нелегальной миграцией и ее поощрением, торговлей людьми, неправомерным использованием документов и виз. "Рабочие визы, которые являются проблемой, с сегодняшнего дня будут упрощены", – подчеркнул глава МВД. Гомелаури обратил внимание на важность включения Германией Грузии в список безопасных стран и подчеркнул, что данное решение правительства Германии еще раз подтверждает, что Грузия является демократической страной, государственные органы которой обеспечивают должную защиту прав человека. С убежищем будет сложнее: Германия завершает процесс признания Грузии безопасной страной>>На встрече глава МВД Германии отметила, что Грузия успешно реализует соглашение о реадмиссии, подписанное с Евросоюзом. Кроме того, положительно были оценены меры, предпринятые Грузией в ответ на проблемы безвизового режима с Евросоюзом. Глава МВД Германии в ходе своего визита в Тбилиси также встретилась с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Глава правительства подчеркнул важную роль Германии в процессе предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС и выразил особую благодарность за поддержку федеральному канцлеру Германии Олафу Шольцу. На встрече с премьером стороны обсудили важность соглашения о миграции и мобильности, вопросы сотрудничества МВД Грузии и правоохранительных органов Германии. Стороны подчеркнули, что указанное сотрудничество основано на международных договоренностях, принципах партнерства и взаимного доверия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, германия, тбилиси, ираклий гарибашвили, вахтанг гомелаури, депортация, общество, миграция, миграционная политика