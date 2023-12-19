https://sputnik-georgia.ru/20231219/gruziya-prazdnuet-nikolozoba---skolkikh-malchikov-navali-etim-imenem-v-2023-godu-285058079.html

Грузия празднует Николозоба - скольких мальчиков навали этим именем в 2023 году?

Грузия празднует Николозоба - скольких мальчиков навали этим именем в 2023 году?

Николоз - одно из самых популярных мужских имен в Грузии 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T10:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Именем Николоз с 1 января 2023 года по сегодняшний день в Грузии назвали 727 малышей, сообщает Агентство развития государственных сервисов. Всего в Грузии зарегистрированы 57 941 граждан с именем Николоз. Статистику Агентство развития государственных сервисов Грузии опубликовало по случаю Дня памяти святого Николая. Николай Чудотворец – один из самых почитаемых в Грузии святых. Его считают одним из покровителей грузинской церкви. В честь святого Николая только в столице построено пять храмов. День Николая Чудотворца 2023: молитвы, в чем помогает святой?>>Грузинская церковь дважды в году поминает святого Николая: 19 декабря – в день его памяти и 22 мая – в день перенесения мощей святителя Мир Ликийских в Бари. В Грузии день святого Николая называют Николозоба и проводят праздничные богослужения во всех действующих храмах страны, а Николаи (Николозы) отмечают именины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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