https://sputnik-georgia.ru/20231219/iskusstvennyy-rost-tsen-i-nezdorovaya-konkurentsiya--minzdrav-gruzii-obvinil-farmkompanii-285072548.html

Искусственный рост цен и нездоровая конкуренция – Минздрав Грузии обвинил фармкомпании

Искусственный рост цен и нездоровая конкуренция – Минздрав Грузии обвинил фармкомпании

Стоимость на некоторые медикаменты выше на 1-3 тысячи процентов по сравнению с импортными ценами 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дект — Sputnik. Фармацевтические компании в Грузии искусственно завышают цены на медикаменты, кроме того, крупные компании ограничивают возможность для здоровой конкуренции на рынке, говорится в сообщении Минздрава Грузии.В заявлении Минздрава говорится, что медикаменты, на которые пока не распространены референтные цены, в аптеках Грузии продаются в 32 раз дороже, а в некоторых случаях – от 1 до 3 тысяч процентов дороже по сравнению с импортными ценами.В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании.В Минздраве отметили, что в больших фармсетях почти одинаковые цены на медикаменты. В ведомстве подчеркнули, что для министерства здравоохранения неприемлем искусственный рост цен на лекарства. Очевидно, что свободного ценообразования на лекарства не существует, и на основе соглашения между крупными экономическими агентами, действующими на рынке, здоровая конкуренция ограничивается, сказано в сообщении.В Минздраве Грузии обещают, что на данные медикаменты в ближайшее время ведомство установит справедливые референтные цены и аптеки больше не смогут продавать их по такой высокой цене. Цены на лекарства в ГрузииЭто не первый случай, когда Минздрав Грузии выступил с обвинениями в отношении фармкомпаний. В феврале 2023 года ведомство также обвинило часть крупных фармкомпаний в искусственном росте цен на некоторые медикаменты. С января 2023 года в Грузии на определенные лекарства начали распространяться референтные цены. Список лекарств постоянно расширяется. Главная цель реформы – снизить цены на лекарства. Согласно новшеству, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами, в противном случае их будут штрафовать. Граждане Грузии в результате фармацевтической реформы сэкономили до 350 миллионов лари (130 млн долларов). Лекарства в Грузии подешевеют?>>Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60-80%. В Грузии также заработала лаборатория лекарств, которая следит за качеством импортируемых лекарств, а также медикаментами, произведенными местными фармкомпаниями. У Минздрава есть доступ к базам фармсектора, ведомство следит, по каким ценам аптеки продают медикаменты. Регулирующий орган в электронном режиме получает информацию об обороте, запасах, розничных и оптовых ценах лекарств, существующих в стране. Все компании, которые продают фармацевтические продукты и имеют собственную электронную программу учета запасов, передают Минздраву информацию с ее помощью. Те фармкомпании, которые не имеют данную систему, должны вводить нужную информацию в электронную систему, созданную Минздравом. О том, что фармацевтический рынок Грузии нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства, премьер-министр заявил еще в ноябре 2021 года. План действий в сфере фармацевтики Минздрав Грузии разработал с помощью рекомендаций Агентства конкуренции, результатов исследования ВОЗ, местных и иностранных экспертов и с учетом международного опыта. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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