https://sputnik-georgia.ru/20231219/povysyatsya-li-tarify-na-kommunalnye-uslugi-v-gruzii--otvet-glavy-regulyatora-285072951.html

Повысятся ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии – ответ главы регулятора

Повысятся ли тарифы на коммунальные услуги в Грузии – ответ главы регулятора

В конце 2020 года был установлен пятилетний тариф на электроэнергию, этот тариф не меняется, а в конце прошлого года – пятилетний тариф на газ, завил... 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T19:52+0400

2023-12-19T19:52+0400

2023-12-19T19:52+0400

грузия

экономика

новости

общество

давид нармания

национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии

тарифы на газ

тарифы на электроэнергию

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Рост потребительских тарифов на природный газ и электроэнергию не планируется, заявил председатель Национальной комиссии энергетики и водоснабжения (GNERC) Давид Нармания. В большинстве районов Грузии тариф на природный газ для населения составляет 57 тетри за кубометр. В Тбилиси тариф бытовых потребителей Тбилисской газораспределительной компании Tbilisi Energy установлен в размере около 54 тетри за кубометр. Что касается электроэнергии, то для потребителей в Грузии действует три тарифа в зависимости от потребляемой электроэнергии. Тарифы на электроэнергию в Грузии зависят от количества потребляемой электроэнергии. В частности, для Тбилиси минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 18,041 тетри, до 301 кВт/час – 22,053, свыше 301 – 26,537 тетри. Для регионов же минимальный тариф при расходе до 101 кВт/час составляет 17,731 тетри, до 301 кВт/час – 21,707, свыше 301 – 26,227 тетри. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом. Товары и услуги подорожают? – эксперты о последствиях повышения цен на газ в Грузии >>В прошлом году в Грузии было выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов, на 12,7% больше, чем в 2021 году. В связи с превышением потребления над выработкой Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил более 1,5 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, общество, давид нармания, национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению грузии, тарифы на газ, тарифы на электроэнергию