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Урожай медалей: премьер Грузии подвел спортивные итоги года
Урожай медалей: премьер Грузии подвел спортивные итоги года
На популяризацию спорта в Грузии в текущем году было выделено 182 миллиона лари 19.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-19T12:29+0400
2023-12-19T12:29+0400
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинские спортсмены за десять месяцев 2023 года завоевали 1 330 медалей в олимпийских и неолимпийских видах спорта, что на 364 медали больше, чем за весь прошлый год, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя ежегодный отчет. В 2022 году грузинские спортсмены завоевали 964 медали за весь год. Как отметил глава правительства, на популяризацию спорта в текущем году было выделено 182 миллиона лари, что на 30 миллионов лари больше, чем в прошлом году. По словам премьера, в 2023 году Грузия стала хозяйкой нескольких престижных турниров, в частности, чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года. "В этом году в Грузии прошли важные международные турниры. Грузия как следует подготовилась к проведению чемпионата по футболу среди юношей до 21 года (совместно с Румынией – ред.), было построено 11 футбольных полей или капитально реабилитированы старые поля, а финальный матч принял замечательный стадион в Батуми", – заявил Гарибашвили. По итогам турнира сборная Грузии впервые в своей истории вышла в 1/4 финала, где уступила команде "Израиля". Луиш Фигу и не только: в марте в Грузии стартует звездный футбольный проект>>Что касается пути к четвертьфиналу, Грузия заняла первое место в группе А. Команда победила Португалию (2:0), сыграла вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1). В этом году также впервые в истории Грузии в Бакуриани прошел чемпионат мира по лыжному фристайлу, фриске и сноуборду. Бакуриани принял около 700 спортсменов из 42 стран. По словам премьера, сейчас грузинские спортсмены готовятся к важнейшему турниру – Олимпийским играм, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. На сегодняшний день спортсмены официально получили четыре лицензии. Кроме того, фактически гарантированы еще 11 лицензий. Правительство Грузии и в будущем году продолжит поддержку спортсменов и увеличит стипендии членам национальных олимпийских и возрастных сборных, тренерам, административному и ключевому медицинскому персоналу, а также перспективным спортсменам. С января в программе будут участвовать до 1 200 бенефициаров, число бенефициаров увеличилось на 50%.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 декабря в размере 2,6802 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, париж, румыния, португалия, ираклий гарибашвили
спорт, грузия, новости, париж, румыния, португалия, ираклий гарибашвили
Урожай медалей: премьер Грузии подвел спортивные итоги года
12:29 19.12.2023 (обновлено: 13:13 19.12.2023)
На популяризацию спорта в Грузии в текущем году было выделено 182 миллиона лари
ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинские спортсмены за десять месяцев 2023 года завоевали 1 330 медалей в олимпийских и неолимпийских видах спорта, что на 364 медали больше, чем за весь прошлый год, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя ежегодный отчет.
В 2022 году грузинские спортсмены завоевали 964 медали за весь год.
"Я также хотел бы с гордостью сказать и поблагодарить наших достойных гордости спортсменов. Грузинские спортсмены завоевали в этом году 1 330 медалей в олимпийских и неолимпийских видах спорта, и еще раз спасибо им", – заявил Гарибашвили.
Как отметил глава правительства, на популяризацию спорта в текущем году было выделено 182 миллиона лари, что на 30 миллионов лари больше, чем в прошлом году.
По словам премьера, в 2023 году Грузия стала хозяйкой нескольких престижных турниров, в частности, чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года.
"В этом году в Грузии прошли важные международные турниры. Грузия как следует подготовилась к проведению чемпионата по футболу среди юношей до 21 года (совместно с Румынией – ред.), было построено 11 футбольных полей или капитально реабилитированы старые поля, а финальный матч принял замечательный стадион в Батуми", – заявил Гарибашвили.
По итогам турнира сборная Грузии впервые в своей истории вышла в 1/4 финала, где уступила команде "Израиля".
Что касается пути к четвертьфиналу, Грузия заняла первое место в группе А. Команда победила Португалию (2:0), сыграла вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1).
В этом году также впервые в истории Грузии в Бакуриани прошел чемпионат мира по лыжному фристайлу, фриске и сноуборду. Бакуриани принял около 700 спортсменов из 42 стран.
"На решение организационных вопросов государство потратило до 300 миллионов лари", – отметил Гарибашвили.
По словам премьера, сейчас грузинские спортсмены готовятся к важнейшему турниру – Олимпийским играм, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
На сегодняшний день спортсмены официально получили четыре лицензии. Кроме того, фактически гарантированы еще 11 лицензий.
Правительство Грузии и в будущем году продолжит поддержку спортсменов и увеличит стипендии членам национальных олимпийских и возрастных сборных, тренерам, административному и ключевому медицинскому персоналу, а также перспективным спортсменам.
С января в программе будут участвовать до 1 200 бенефициаров, число бенефициаров увеличилось на 50%.
Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 декабря в размере 2,6802 GEL/$1.