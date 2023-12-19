https://sputnik-georgia.ru/20231219/urozhay-medaley-premer-gruzii-podvel-sportivnye-itogi-goda-285062584.html

Урожай медалей: премьер Грузии подвел спортивные итоги года

Урожай медалей: премьер Грузии подвел спортивные итоги года

На популяризацию спорта в Грузии в текущем году было выделено 182 миллиона лари 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T12:29+0400

2023-12-19T12:29+0400

2023-12-19T13:13+0400

спорт

грузия

новости

париж

румыния

португалия

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282968747_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_048868ffd4cc00ca207bc9922564b42d.jpg

ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Грузинские спортсмены за десять месяцев 2023 года завоевали 1 330 медалей в олимпийских и неолимпийских видах спорта, что на 364 медали больше, чем за весь прошлый год, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, представляя ежегодный отчет. В 2022 году грузинские спортсмены завоевали 964 медали за весь год. Как отметил глава правительства, на популяризацию спорта в текущем году было выделено 182 миллиона лари, что на 30 миллионов лари больше, чем в прошлом году. По словам премьера, в 2023 году Грузия стала хозяйкой нескольких престижных турниров, в частности, чемпионата Европы по футболу среди юношей до 21 года. "В этом году в Грузии прошли важные международные турниры. Грузия как следует подготовилась к проведению чемпионата по футболу среди юношей до 21 года (совместно с Румынией – ред.), было построено 11 футбольных полей или капитально реабилитированы старые поля, а финальный матч принял замечательный стадион в Батуми", – заявил Гарибашвили. По итогам турнира сборная Грузии впервые в своей истории вышла в 1/4 финала, где уступила команде "Израиля". Луиш Фигу и не только: в марте в Грузии стартует звездный футбольный проект>>Что касается пути к четвертьфиналу, Грузия заняла первое место в группе А. Команда победила Португалию (2:0), сыграла вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1). В этом году также впервые в истории Грузии в Бакуриани прошел чемпионат мира по лыжному фристайлу, фриске и сноуборду. Бакуриани принял около 700 спортсменов из 42 стран. По словам премьера, сейчас грузинские спортсмены готовятся к важнейшему турниру – Олимпийским играм, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. На сегодняшний день спортсмены официально получили четыре лицензии. Кроме того, фактически гарантированы еще 11 лицензий. Правительство Грузии и в будущем году продолжит поддержку спортсменов и увеличит стипендии членам национальных олимпийских и возрастных сборных, тренерам, административному и ключевому медицинскому персоналу, а также перспективным спортсменам. С января в программе будут участвовать до 1 200 бенефициаров, число бенефициаров увеличилось на 50%.Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 19 декабря в размере 2,6802 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

париж

румыния

португалия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, париж, румыния, португалия, ираклий гарибашвили