https://sputnik-georgia.ru/20231219/venetsianskaya-komissiya-nedovolna-izmeneniyami-v-izbiratelnoe-zakonodatelstvo-285075943.html

Венецианская комиссия недовольна изменениями в избирательное законодательство Грузии

Венецианская комиссия недовольна изменениями в избирательное законодательство Грузии

Венецианская комиссия и БДИПЧ признают цель властей устранить хотя бы некоторые недостатки нынешней избирательной системы в преддверии следующих парламентских... 19.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-19T22:47+0400

2023-12-19T22:47+0400

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ТБИЛИСИ, 19 дек — Sputnik. Слишком частые изменения в избирательное законодательство Грузии могут подорвать доверие к ЦИК страны и к выборам, но избирательная система Грузии требует улучшений, говорится в отчете Венецианской комиссии и БДИПЧ. Парламент Грузии отправил комиссии проект поправок об изменении правил избрания председателя ЦИК и работы комиссий. По мнению комиссии, законодательные вопросы, которые остались нерешенными в ходе недавних реформ, в целом связаны среди прочего с разграничением округов, ограничительными требованиями к месту жительства для кандидатов в президенты и парламенты и другими неправомерными критериями прав избирателей и кандидатов, дополнительными аспектами, касающимися формирования избирательных комиссий, положениями о злоупотреблениях официальным положением для целей предвыборной кампании и высокими лимитами пожертвований для избирательных кампаний. Также комиссия считает недостаточными меры для разрешения избирательных споров по обеспечению эффективных средств правовой защиты, пересчета голосов и аннулирования голосов, а также меры по предотвращению запугивания избирателей. "Венецианская комиссия и БДИПЧ признают устранить хотя бы некоторые недостатки нынешней избирательной системы в преддверии следующих парламентских выборов, которые должны состояться в октябре 2024 года, но они сожалеют, что ряд рекомендаций до сих пор не были выполнены", – говорится в заключении. ЦИК Грузии готов к проведению парламентских выборов – Каландаришвили >>По мнению Венецианской комиссии, частые поправки рискуют запутать избирателей, партии и кандидатов, а также затруднить применение закона компетентными избирательными органами, что может привести к ошибкам в избирательном процессе и, как следствие, к недоверию к выборным органам. "Более комплексная реформа могла бы предотвратить такие риски и предоставить возможность для более структурированного и четкого процесса", – отмечается в заключении. При этом комиссия назвала разработанные парламентом поправки касательно избрания председателя ЦИК и ее членов сложными и сбивающими с толку, так как они содержат неточные и многочисленные перекрестные ссылки к Избирательному кодексу и Регламенту Парламента. Такое развитие событий в принципе можно только приветствовать. В то же время предлагаемые поправки недостаточны для обеспечения политического процесса, основанного на консенсусе, который имеет решающее значение для независимости и беспристрастности ЦИК, а также для общественного доверия к этому институту, говорится в заключении. Венецианская комиссия рекомендует выполнить предыдущие рекомендации и провести комплексную реформу избирательной системы, что, по мнению комиссии, решит ряд важных вопросов. Венецианская комиссия и БДИПЧ готовы помочь властям Грузии в дальнейшем пересмотре законодательства, связанного с выборами, чтобы привести его в соответствие с международными стандартами и хорошими нормами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, венецианская комиссия, парламентские выборы в грузии 2024 , цик грузии, избирательный кодекс грузии