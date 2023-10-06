https://sputnik-georgia.ru/20231006/tsik-gruzii-gotov-k-provedeniyu-parlamentskikh-vyborov--kalandarishvili-283044241.html

ЦИК Грузии готов к проведению парламентских выборов – Каландаришвили

ЦИК Грузии готов к проведению парламентских выборов – Каландаришвили

Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T19:19+0400

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ТБИЛИСИ, 6 окт — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии полностью готова к проведению предстоящих парламентских выборов в соответствии с международными стандартами, заявил председатель ЦИК Грузии Георгий Каландаришвили. Парламентские выборы в Грузии пройдут в октябре 2024 года. С 9 октября по всей стране начинается масштабная информационная кампания в связи с тем, как проголосовать с помощью электронных устройств. Как отметил глава ЦИК, избирательная администрация будет использовать любую возможность для информирования избирателей. По его словам, демонстрация электронных аппаратов для голосования будет проводиться постепенно в местах массового скопления людей – на станциях метро, в Домах юстиции, в филиалах Агентства обслуживания и торговых центрах, в высших учебных заведениях, в государственных и частных ведомствах. "Граждане смогут лично увидеть, как работают аппараты верификации и подсчета голосов, и попрактиковаться. С этой же целью уже подготовлены информационно-рекламные видеоролики о новшествах выборов, процедурах и технологиях, которые будут размещены в СМИ, а также в кинотеатрах и Домах юстиции. Будут розданы информационные брошюры", – отметил он. Электронные выборы в Грузии: избиратели смогут попрактиковаться в метро и в госучреждениях>>Кроме того, избирательная администрация предлагает еще одно важное новшество. На сайте ЦИК уже создана и размещена ссылка, перейдя по которой любой человек может принять участие в имитированном голосовании онлайн и посмотреть, как голосовать с помощью электронных устройств. "Хотим призвать граждан Грузии: воспользуйтесь этой возможностью, примите участие в имитационном голосовании, проводимом в многолюдных местах, ознакомьтесь с новшествами и процедурами выборов. Выборы – это общее дело, и мы все должны внести свой вклад в повышение осведомленности об электронных технологиях и информирование избирателей", – отметил глава ЦИК. Выборы по-новому Парламент Грузии утвердил поправки в Избирательный кодекс в декабре 2022 года. Согласно поправкам на избирательных участках появится система электронного голосования, которая также подразумевает электронный подсчет голосов. Голосование в электронном виде будет проходить минимум на 70% участков, при этом на всех участках в самоуправляемых городах и административных центрах. Электронное голосование не будет проводиться на избирательных участках за границей, участках, созданных в виде исключения, и на участках в труднодоступных местах (с географической точки зрения). Глава ЦИК Грузии ответил послу США про недостатки системы электронных выборов>>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года. В законодательный орган попадут партии, набравшие не менее 5% голосов избирателей. При этом, чтобы получить большинство в парламенте и тем самым право единолично формировать правительство, партия должна завоевать голоса более половины избирателей, пришедших на выборы. Согласно исследованиям общественного мнения, на сегодняшний день шанс преодолеть барьер есть только у "Грузинской мечты" и главной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Во всех случаях разрыв между этими партиями существенный в пользу "Грузинской мечты", но лишь одно исследование указывает на то, что нынешняя правящая партия и на этот раз может получить парламентское большинство.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, единое национальное движение, дом юстиции