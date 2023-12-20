https://sputnik-georgia.ru/20231220/kak-prokhodit-sbor-mandarinov-v-adzharii--otvet-ministra-285106007.html

Как проходит сбор мандаринов в Аджарии – ответ министра

Как проходит сбор мандаринов в Аджарии – ответ министра

На экспорт уже отправлено более 26 тысяч тонн мандаринов из Грузии 20.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Сезон сбора мандаринов в Аджарии проходит беспрепятственно – уже экспортировано 26,6 тысячи тонн цитрусовых, заявил глава Минсельхоза Грузии Отар Шамугия. Сезон сбора урожая (ртвели) цитрусовых в Грузии начинается в ноябре и продолжается четыре месяца. Оранжевый ртвели вошел в активную фазу в середине ноября. По мнению министра, сезон "оранжевого ртвели" будет успешным для грузинских фермеров. Шамугия вместе с председателем правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и главой Минсельхоза Аджарии Зазой Шавадзе ознакомился с процессом приема мандаринов на перерабатывающем заводе, а также посетил консервный завод в приморском городе Кобулети, который принимает нестандартные цитрусы с 4 декабря. Сообщается, что переработано 4,5 тысячи тонн нестандартных мандаринов. Размер субсидии на реализацию нестандартных мандаринов удвоили в Аджарии>>Председатель правительства Аджарии сообщил, что, по решению местного правительства, субсидия на нестандартные мандарины в этом году, по сравнению с прошлым годом, увеличилась на 0,10 лари и установлена ​​на уровне 0,25 лари за 1 килограмм промышленного мандарина. Сумма субсидии прибавляется к 0,5 лари, выплачиваемым предприятием, и за сданный некондиционный мандарин фермер получает 0,30 лари. В Аджарии 25 октября заработал координационный штаб, цель которого – продвижение логистики и реализации цитрусовых, а также обеспечение субсидирования нестандартных мандаринов. В текущем году ожидается собрать до 55 тысяч тонн цитрусовых. Экспортные мандарины получат более 20 предприятий по переработке цитрусовых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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