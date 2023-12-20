https://sputnik-georgia.ru/20231220/minzdrav-gruzii-uvelichil-kolichestvo-lekarstv-s-potolkom-tsen--285107400.html

Минздрав Грузии увеличил количество лекарств с "потолком цен"

Минздрав Грузии увеличил количество лекарств с "потолком цен"

Минздрав Грузии проводит реформу для того, чтобы обеспечить жителям страны максимальный доступ к медикаментам и снизить цены на лекарства 20.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Количество медикаментов, на которые государство установило максимальную планку оптовых и розничных цен, достигло 5 150 наименований, сообщили в Минздраве Грузии. Максимальные границы цен, или иначе референтные цены, на медикаменты Минздрав Грузии начал устанавливать с января 2023 года. Таким образом государство взяло под контроль завышение цен на медикаменты на 200-300% от изначальной стоимости. В списке наименований медикаменты для лечения хронических и онкологических заболеваний, антибиотики, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений, болезней желудочно-кишечного тракта, противовирусные, антигельмитные, антигистаминные, обезболивающие и психолептики. В целом список планируется расширить до 7 тысяч наименований. Реформа в Грузии Борьба с завышенными ценами в Грузии началась после исследования Национального агентство конкуренции, согласно которому цены на медикаменты искусственно завышаются поставщиками. Главная цель реформы – обеспечить населению максимальный доступ к медикаментам и снизить цены на лекарства. Искусственный рост цен и нездоровая конкуренция – Минздрав Грузии обвинил фармкомпании>>Государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек, в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. Согласно правилам, фармацевтические компании обязаны руководствоваться установленными ценами на определенный Минздравом Грузии список наименований. В том случае, если аптеки будут продавать медикаменты выше установленной цены, то они будут оштрафованы. На первом этапе реформа позволила сократить цены на медикаменты на 40%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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