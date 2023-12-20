https://sputnik-georgia.ru/20231220/pochemu-natsbank-gruzii-prinyal-reshenie-smyagchit-monetarnuyu-politiku--otvet-glavy-regulyatora-285106681.html

Почему Нацбанк Грузии решил смягчить монетарную политику – ответ главы регулятора

Почему Нацбанк Грузии решил смягчить монетарную политику – ответ главы регулятора

В Нацбанке Грузии ранее заявили, что учитывая инфляционные риски, регулятор продолжит нормализацию монетарной политики медленными темпами 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T21:09+0400

2023-12-20T21:09+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии связано с улучшением прогноза по инфляции, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Натия Турнава. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10 до 9,5% Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, а в сентябре – до 10%. Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования>>По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях, инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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