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Почему Нацбанк Грузии решил смягчить монетарную политику – ответ главы регулятора
Почему Нацбанк Грузии решил смягчить монетарную политику – ответ главы регулятора
В Нацбанке Грузии ранее заявили, что учитывая инфляционные риски, регулятор продолжит нормализацию монетарной политики медленными темпами 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T21:09+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии связано с улучшением прогноза по инфляции, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Натия Турнава. Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10 до 9,5% Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, а в сентябре – до 10%. Нацбанк Грузии снизил ставку рефинансирования>>По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях, инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, натия турнава
экономика, новости, грузия, натия турнава
Почему Нацбанк Грузии решил смягчить монетарную политику – ответ главы регулятора
21:09 20.12.2023 (обновлено: 22:33 20.12.2023)
В Нацбанке Грузии ранее заявили, что учитывая инфляционные риски, регулятор продолжит нормализацию монетарной политики медленными темпами
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Снижение ставки рефинансирования в Грузии связано с улучшением прогноза по инфляции, заявила исполняющая обязанности президента Национального банка Натия Турнава.
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии принял решение снизить ставку рефинансирования с 10 до 9,5%
"Исходя из того, что уровень инфляции оказался ниже наших прогнозов, мы осторожными шагами продолжаем смягчать монетарную политику. Если наши ожидание не изменят шоки и риски, мы продолжим поэтапное смягчение", – сказаза Турнава.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, а в сентябре – до 10%.
По информации Нацбанка, согласно текущему прогнозу при прочих равных условиях, инфляция в 2024 году временно превысит целевой показатель в 3% и в конечном итоге в среднесрочной перспективе останется близкой к нему.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.