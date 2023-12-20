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Подводный энергокабель сделает Грузию нетто-экспортером электроэнергии – вице-премьер
Подводный энергокабель сделает Грузию нетто-экспортером электроэнергии – вице-премьер
Грузия в будущем сможет производить дополнительную электроэнергию из возобновляемых источников, которая будет использоваться в том числе для экспорта, отметил... 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T16:14+0400
2023-12-20T16:14+0400
2023-12-20T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузия имеет все условия для того, чтобы стать нетто-экспортером (превосходство экспорта над импортом – ред.) электроэнергии, чему поспособствует и проект прокладки черноморского подводного энергокабеля, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. По словам Давиташвили, на реализацию многомиллиардного проекта подводного энергокабеля требуется много лет, и инвестиции в него имеют смысл лишь в том случае, если Грузия увеличит производство электроэнергии. Давиташвили отметил, что в 2023 году производство электроэнергии превысило 13 миллиардов киловатт-часов, а текущие проекты Минэкономики совместно с частным сектором, находящиеся на разном уровне реализации, дадут возможность в будущем производить дополнительно такой объем – еще 13 миллиардов киловатт-часов. У Грузии неиспользованный потенциал развития возобновляемой энергетики – вице-премьер>>По его словам, на сегодняшний день основным экспортным рынком грузинской электроэнергии является Турция. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в январе-ноябре в соседнюю страну вывезли 1,3 миллиарда киловатт электроэнергии (до 90%). Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азербайджан, леван давиташвили
экономика, грузия, новости, азербайджан, леван давиташвили
Подводный энергокабель сделает Грузию нетто-экспортером электроэнергии – вице-премьер
16:14 20.12.2023 (обновлено: 16:28 20.12.2023)
Грузия в будущем сможет производить дополнительную электроэнергию из возобновляемых источников, которая будет использоваться в том числе для экспорта, отметил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузия имеет все условия для того, чтобы стать нетто-экспортером (превосходство экспорта над импортом – ред.) электроэнергии, чему поспособствует и проект прокладки черноморского подводного энергокабеля, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
"У Грузии есть все условия, чтобы быть нетто-экспортером электроэнергии, и когда мы говорим о важных, крупных стратегических инициативах, одной из них является подводный черноморский кабель, который соединит Грузию с Европой, а главная цель – экспорт полученной электроэнергии от местной генерации в Евросоюз", – заявил Давиташвили.
По словам Давиташвили, на реализацию многомиллиардного проекта подводного энергокабеля требуется много лет, и инвестиции в него имеют смысл лишь в том случае, если Грузия увеличит производство электроэнергии.
"Однако по всем нашим прогнозам, Грузия в будущем сможет производить дополнительную электроэнергию из возобновляемых источников, которая будет использоваться в том числе для экспорта. В этом году у нас рекордная генерация", – заявил он.
Давиташвили отметил, что в 2023 году производство электроэнергии превысило 13 миллиардов киловатт-часов, а текущие проекты Минэкономики совместно с частным сектором, находящиеся на разном уровне реализации, дадут возможность в будущем производить дополнительно такой объем – еще 13 миллиардов киловатт-часов.
По его словам, на сегодняшний день основным экспортным рынком грузинской электроэнергии является Турция. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в январе-ноябре в соседнюю страну вывезли 1,3 миллиарда киловатт электроэнергии (до 90%).
Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов.
Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.