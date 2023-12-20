https://sputnik-georgia.ru/20231220/podvodnyy-energokabel-sdelaet-gruziyu-netto-eksporterom-elektroenergii--vitse-premer-285093872.html

Подводный энергокабель сделает Грузию нетто-экспортером электроэнергии – вице-премьер

Подводный энергокабель сделает Грузию нетто-экспортером электроэнергии – вице-премьер

Грузия в будущем сможет производить дополнительную электроэнергию из возобновляемых источников, которая будет использоваться в том числе для экспорта, отметил... 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T16:14+0400

2023-12-20T16:14+0400

2023-12-20T16:28+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузия имеет все условия для того, чтобы стать нетто-экспортером (превосходство экспорта над импортом – ред.) электроэнергии, чему поспособствует и проект прокладки черноморского подводного энергокабеля, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства Грузии, Азербайджана, Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. По словам Давиташвили, на реализацию многомиллиардного проекта подводного энергокабеля требуется много лет, и инвестиции в него имеют смысл лишь в том случае, если Грузия увеличит производство электроэнергии. Давиташвили отметил, что в 2023 году производство электроэнергии превысило 13 миллиардов киловатт-часов, а текущие проекты Минэкономики совместно с частным сектором, находящиеся на разном уровне реализации, дадут возможность в будущем производить дополнительно такой объем – еще 13 миллиардов киловатт-часов. У Грузии неиспользованный потенциал развития возобновляемой энергетики – вице-премьер>>По его словам, на сегодняшний день основным экспортным рынком грузинской электроэнергии является Турция. По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в январе-ноябре в соседнюю страну вывезли 1,3 миллиарда киловатт электроэнергии (до 90%). Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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