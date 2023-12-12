https://sputnik-georgia.ru/20231212/u-gruzii-neispolzovannyy-potentsial-razvitiya-vozobnovlyaemoy-energetiki--vitse-premer-284892348.html

У Грузии неиспользованный потенциал развития возобновляемой энергетики – вице-премьер

У Грузии неиспользованный потенциал развития возобновляемой энергетики – вице-премьер

Энергетика – приоритетная сфера и направление для правительства Грузии, отметил Леван Давиташвили 12.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 дек — Sputnik. Грузия имеет большой потенциал развития возобновляемых источников энергии, который не использован, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, выступая на мероприятии в честь 45-летия со дня запуска Ингури ГЭС, самой крупной на Кавказе. В 2015 году арочной плотине Ингури ГЭС был присвоен статус памятника культурного наследия. Общая высота плотины составляет 271,5 м, а ее длина – 728 м. Кроме того, плотина Ингури ГЭС входит в пятерку самых больших арочных плотин мира.По его словам, сегодня энергетика является для правительства приоритетной сферой и направлением. В своем выступлении Давиташвили рассказал о важности Ингури ГЭС как важнейшего энергетического объекта страны на протяжении десятилетий. Ингури ГЭС для туристов – на арочной плотине появилось новое выставочное пространство>>Как отметил вице-премьер, Ингури ГЭС представляет более 1/3 генерации страны и имеет особое значение для стабильности системы. Проект Худони ГЭС имеет особую нагрузку и значение для электросистемы Грузии, в том числе для повышения эффективности работы существующей Ингури ГЭС. Проект Худонской гидроэлектростанции, инвестиционная стоимость которого составляет более 1,1 миллиарда долларов, подразумевает строительство ГЭС мощностью 702 МВт на реке Ингури, в 30 километрах выше по течению от Ингури ГЭС. История Ингури Ингури ГЭС – самая крупная гидроэлектростанция на Кавказе, была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является самой высокой в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1 300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. В зимний период практически вся выработанная Ингури ГЭС электроэнергия подается Абхазии. По словам вице-премьера, Ингури ГЭС также является и важным политическим проектом, так как является редкой ниткой успешного сотрудничества с согражданами, проживающими в Абхазии. Кроме того, по его словам, гидростанция дает надежду на то, что однажды Грузия восстановит территориальную целостность и связи между народами. История Ингури ГЭС: как снега горных вершин превращались в энергию>>Плотина Ингури ГЭС находится на контролируемой властями Грузии территории, а четыре перепадные ГЭС (на реке Эрисцкали, Гальское водохранилище и пульт управления) контролируются де-факто властями Абхазии. На мероприятии, посвященном 45-летию Ингури ГЭС, были награждены почетные работники станции – люди разных профессий, обеспечившие работу ГЭС на протяжении 45 лет. Кроме того, состоялась презентация и показ фильма, посвященного истории Ингури ГЭС, снятого режиссером Томой Чагелишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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