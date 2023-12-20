https://sputnik-georgia.ru/20231220/skolko-elektroenergii-potrebleno-v-gruzii--novye-dannye-285097666.html

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Сколько электроэнергии потреблено в Грузии – новые данные

Экспорт электроэнергии в Грузии за 11 месяцев вырос на 51,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T18:38+0400

2023-12-20T18:38+0400

2023-12-20T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Потребление электроэнергии в Грузии в январе-ноябре 2023 года сократилось на 7,7% по сравнению с данными за 11 месяцев 2022 года и составило 12,4 миллиарда киловатт-часов, говорится в данных на сайте Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO). За отчетный период в Грузии было выработано 13,2 миллиарда киловатт-часов – на 0,7% больше, чем в январе-ноябре 2022 года. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидроэлектростанции – 10,1 миллиард киловатт-часов. Теплоэлектростанции выработали 3,1 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 79,83 миллиона киловатт-часов, сообщили в ESCO.С начала 2023 года Грузия осуществила рекордный экспорт электроэнергии. Подводный энергокабель сделает Грузию нетто-экспортером электроэнергии – вице-премьер>>По данным Оператора, в январе-ноябре 2023 года экспорт вырос на 51,2% и составил 1,5 миллиарда киловатт-часов. В основном электроэнергию вывезли в Турцию, на которую пришлось 88,8% от всего экспорта. В соседнюю страну вывезли 1,3 миллиарда киловатт электроэнергии. Также за отчетный период Грузия экспортировала электроэнергию в Азербайджан (86,33 миллиона киловатт-часов), Армению (78,46 миллиона киловатт-часов) и Россию (0,18 миллиона киловатт-часов). Кроме того, в январе-ноябре Грузия импортировала 681,69 миллиона киловатт-часов из соседних стран – из России (678,4 миллиона киловатт-часов) и из Азербайджана (3,29 миллиона киловатт-часов). Потребление электроэнергии в Грузии ежегодно растет. По прогнозам специалистов, к 2030 году страна может столкнуться с серьезным энергодефицитом, так как к тому времени потребление электроэнергии вырастет почти на 70% и достигнет 22 миллиардов киловатт-часов. Чтобы сократить энергозависимость от соседних стран, власти стараются максимально использовать местные возобновляемые ресурсы. По данным Оператора, в 2022 году в Грузии было потреблено 14,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 3,8% больше по сравнению с 2021 годом, а выработано 14,2 миллиарда киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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