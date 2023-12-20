https://sputnik-georgia.ru/20231220/skolko-zarabotali-na-prodazhe-yablok-gruzinskie-fermery--poslednie-dannye-285079821.html

Сколько заработали на продаже яблок грузинские фермеры? – последние данные

Сколько заработали на продаже яблок грузинские фермеры? – последние данные

В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные 20.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-20T10:02+0400

2023-12-20T10:02+0400

2023-12-20T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Грузинские фермеры заработали 7 миллионов лари на продаже нестандартных яблок, сообщает Агентство развития села Минсельхоза Грузии. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В этом году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные. По последним данным, перерабатывающие компании приняли 21,7 тысячи тонн нестандартных яблок, в том числе госсубсидия превышает 2 миллиона лари. В Грузии переработали до 13 тысяч тонн нестандартных яблок >>В 2023 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря. Субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2023 года закупили у фермеров один килограмм нестандартных яблок по не менее чем за 0,24 лари. Нестандартные яблоки приняли 12 предприятий в регионах Шида Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети и Рача-Лечхуми.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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