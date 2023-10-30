https://sputnik-georgia.ru/20231030/v-gruzii-pererabotali-do-13-tysyach-tonn-nestandartnykh-yablok-283768337.html
В Грузии переработали до 13 тысяч тонн нестандартных яблок
В Грузии переработали до 13 тысяч тонн нестандартных яблок
В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство реализует программу субсидирования некондиционных (нестандартных) яблок 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T10:02+0400
2023-10-30T10:02+0400
2023-10-30T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузинские фермеры заработали более 3,5 миллиона лари (1,3 миллиона долларов) на реализации 12,6 тысячи тонн нестандартных яблок, сообщает Минсельхоз Грузии. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В 2023 году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные. В рамках госпрограммы беспрепятственно проходит сдача нестандартных яблок в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети и Рача-Лечхуми. Государство продолжит субсидировать урожай нестандартных яблок в Грузии >>В программу стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок включены 12 компаний. В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство, как и в предыдущие годы, реализует программу субсидирования некондиционных (нестандартных) яблок, размер которого уже превысил 1,2 миллиона лари (444 тысячи долларов). Субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2023 года закупят у фермеров один килограмм нестандартных яблок не менее чем за 0,24 лари. Сколько фермеры в Грузии заработали на продаже яблок? – новые данные >>В целях организованной сдачи нестандартных яблок предприятиям, включенным в госпрограмму, в городе Гори действует координационный штаб. По информации Минсельхоза, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, шида картли, гори, сельское хозяйство грузии
грузия, новости, экономика, шида картли, гори, сельское хозяйство грузии
В Грузии переработали до 13 тысяч тонн нестандартных яблок
В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство реализует программу субсидирования некондиционных (нестандартных) яблок
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Грузинские фермеры заработали более 3,5 миллиона лари (1,3 миллиона долларов) на реализации 12,6 тысячи тонн нестандартных яблок, сообщает Минсельхоз Грузии.
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начался с начала сентября. В 2023 году ожидается обильный урожай – около 120 тысяч тонн, до 50 тысяч тонн из которых нестандартные.
В рамках госпрограммы беспрепятственно проходит сдача нестандартных яблок в регионах Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети и Рача-Лечхуми.
В программу стимулирования сбыта урожая нестандартных яблок включены 12 компаний.
В целях стимулирования продажи нестандартных яблок государство, как и в предыдущие годы, реализует программу субсидирования некондиционных (нестандартных) яблок, размер которого уже превысил 1,2 миллиона лари (444 тысячи долларов).
Субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получат те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2023 года закупят у фермеров один килограмм нестандартных яблок не менее чем за 0,24 лари.
В целях организованной сдачи нестандартных яблок предприятиям, включенным в госпрограмму, в городе Гори действует координационный штаб.
По информации Минсельхоза, созданный в Гори (регион Шида Картли) штаб будет работать несколько месяцев, чтобы организовать доставку и размещение собранного урожая.