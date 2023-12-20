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У правящей партии Грузии есть вопросы к Венецианской комиссии при Совете Европы – депутат
У правящей партии Грузии есть вопросы к Венецианской комиссии при Совете Европы – депутат
Партия власти ждет юридических аргументов для того, чтобы начать диалог касательно двух законопроектов 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T22:10+0400
2023-12-20T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ждет от консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссии больше правовых аргументов касательно замечаний в отношении поправок в Избирательный кодекс Грузии и в закон, касающийся Антикоррупционного бюро, заявил депутат партии власти Гия Миканадзе. Венецианская комиссия 18 декабря представила заключение сразу по двум проектам законов, которые рассматривает парламент Грузии. В обоих случаях комиссия назвала поправки недостаточными, обратив внимание, что предыдущие рекомендации так и не были выполнены. При этом она назвала представленные изменение шагом вперед на пути к демократии. Между тем ранее руководство Венецианской комиссии неоднократно заявляло, что дает лишь рекомендации о необходимости совершенствования законодательства без указаний, как это надо делать. В руководстве комиссии отмечали, что каждая страна должна сама решать, как воплотить рекомендации в жизнь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, венецианская комиссия, грузинская мечта - демократическая грузия, грузия - евросоюз, евросоюз
У правящей партии Грузии есть вопросы к Венецианской комиссии при Совете Европы – депутат
22:10 20.12.2023 (обновлено: 23:17 20.12.2023)
Партия власти ждет юридических аргументов для того, чтобы начать диалог касательно двух законопроектов
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" ждет от консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы – Венецианской комиссии больше правовых аргументов касательно замечаний в отношении поправок в Избирательный кодекс Грузии и в закон, касающийся Антикоррупционного бюро, заявил депутат партии власти Гия Миканадзе.
Венецианская комиссия 18 декабря представила заключение
сразу по двум проектам законов, которые рассматривает парламент Грузии. В обоих случаях комиссия назвала поправки недостаточными, обратив внимание, что предыдущие рекомендации так и не были выполнены. При этом она назвала представленные изменение шагом вперед на пути к демократии.
"У нас есть конкретные вопросы относительно заключения Венецианской комиссии, и мы надеемся, что будут представлены юридические аргументы, чтобы мы могли открыть процесс диалога", – сказал Миканадзе.
Между тем ранее руководство Венецианской комиссии неоднократно заявляло, что дает лишь рекомендации о необходимости совершенствования законодательства без указаний, как это надо делать. В руководстве комиссии отмечали, что каждая страна должна сама решать, как воплотить рекомендации в жизнь.