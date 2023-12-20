https://sputnik-georgia.ru/20231220/verkhniy-lars-segodnya-proezda-ozhidayut-bolee-16-tysyachi-gruzovikov-285087594.html
"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более 1,6 тысячи грузовиков
"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более 1,6 тысячи грузовиков
"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии 20.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-20T11:29+0400
2023-12-20T11:29+0400
2023-12-20T11:54+0400
грузия
россия
новости
северная осетия
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
ситуация на дорогах грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904933_0:167:3000:1855_1920x0_80_0_0_ca6aa8b4384746e2d1f12b58b7b1d1f1.jpg
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Более 1,6 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая была закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.Проезд был закрыт для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за высокой опасности схода лавин вечером 17 декабря и вновь открыт утром 18 декабря после проведения очистительных работ.Движение данного автотранспорта было запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией открыта для большегрузов>>Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник утром ожидают 1 604 грузовых автомобиля.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
северная осетия
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/02/264904933_528:234:2877:1996_1920x0_80_0_0_ab899cc839cd4957b1cd12b188ac525d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, россия, новости, северная осетия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии
грузия, россия, новости, северная осетия, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге, ситуация на дорогах грузии
"Верхний Ларс" сегодня: проезда ожидают более 1,6 тысячи грузовиков
11:29 20.12.2023 (обновлено: 11:54 20.12.2023)
"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе России и Грузии
ТБИЛИСИ, 20 дек — Sputnik. Более 1,6 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", которая была закрыта из-за погодных условий, говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Проезд был закрыт для автомобилей с прицепом и полуприцепом из-за высокой опасности схода лавин вечером 17 декабря и вновь открыт утром 18 декабря после проведения очистительных работ.
Движение данного автотранспорта было запрещено на участке Коби-Гудаури трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Всего с российской стороны въезда в Грузию во вторник утром ожидают 1 604 грузовых автомобиля.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.