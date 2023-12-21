https://sputnik-georgia.ru/20231221/5g-v-gruzii--uzhe-realnost-bystryy-internet-poyavilsya-v-tbilisi-i-na-gornykh-kurortakh-285107627.html

5G в Грузии – уже реальность: быстрый интернет появился в Тбилиси и на горных курортах

5G в Грузии – уже реальность: быстрый интернет появился в Тбилиси и на горных курортах

5G – это технология беспроводного Интернета нового поколения 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T09:20+0400

2023-12-21T09:20+0400

2023-12-21T09:20+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

бакуриани

гудаури

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/19/250158933_0:0:3217:1810_1920x0_80_0_0_3522a6605d999ca2caf0a319f6c19299.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Грузинский оператор мобильной связи Selfie Mobile с 20 декабря впервые запустил в Грузии технологию интернета нового поколения 5G в двух районах Тбилиси и на зимних курортах – в Бакуриани и Гудаури, сообщили в Национальной комиссия по коммуникациям.Национальная комиссия по коммуникациям Грузии объявила аукцион для получения необходимой частоты для внедрения 5G-интернета в июле 2023 года. Cellfie Mobile стала единственной компанией, которая подала заявку на участие в аукционе. Два крупнейших оператора мобильной связи Грузии "Силкнет" и "Магтиком" от участия отказались.По ее словам, после внедрения технологии Грузия оказалась наравне с технологически развитыми государствами мира.Комиссия по коммуникациям раскритиковала внедрение 5G провайдером Silknet в Грузии>>5G – это технология беспроводного Интернета нового поколения, которая, по сравнению с существующими технологиями, значительно повысит скорость мобильного Интернета, уменьшит задержку и вместе с сектором коммуникаций выведет на совершенно новый уровень такие важные отрасли, как здравоохранение, образование, бизнес, сельское хозяйство, инфраструктура и другие.Cellfie Mobile (бывшая VEON Georgia, ТМ Beeline) обслуживает 1,45 миллиона абонентов в Грузии – 928 тысяч из них используют мобильный Интернет. Владельцем компании является бизнесмен Хвича Макацария, купивший VEON Georgia в июне 2022 года за 45 миллионов долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

бакуриани

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, бакуриани, гудаури