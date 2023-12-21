https://sputnik-georgia.ru/20231221/diagnostika-raka-v-gruzii-stanet-bolee-dostupnoy-i-effektivnoy-285131384.html
Диагностика рака в Грузии станет более доступной и эффективной
Диагностика рака в Грузии станет более доступной и эффективной
Ранняя диагностика увеличивает шанс выздоровления, отметил министр 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T17:41+0400
2023-12-21T17:41+0400
2023-12-21T17:49+0400
грузия
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/09/284096022_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_dfd9d534ea9c739cdee05e991143751c.jpg
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Диагностика рака в Грузии станет более доступной с 2024 года, когда будет расширена государственная Программа всеобщего здравоохранения, что очень важно для спасения большего количества жизней, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Рустави 2". В Грузии с 2013 года масштабно задействована Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Министр также отметил, что ранняя диагностика рака намного выгоднее и в финансовом плане, и это подтверждает опыт разных стран мира, где в случае ранней диагностики расходы сокращаются приблизительно на 40%. Минздрав Грузии увеличил количество лекарств с "потолком цен">>Азарашвили также коснулся темы успешного осуществления Программы всеобщего здравоохранения. По его словам, решение, принятое в 2013 году, было заявкой государства о том, что максимальным финансированием медуслуг и медикаментов, правительство заботится о своих гражданах точно также, как это происходит в ведущих странах мира.По словам Азарашвили, с медикаментами данный показатель более высокий, однако в 2023 году наблюдается значительное снижение расходов. Как отметил министр, когда референтные цены распространятся на все медикаменты, этот показатель также понизится до исторического минимума. Максимальные границы цен, или иначе референтные цены, на медикаменты Минздрав Грузии начал устанавливать с января 2023 года. Таким образом государство взяло под контроль завышение цен на медикаменты на 200-300% от изначальной стоимости.Количество медикаментов, на которые государство установило максимальную планку оптовых и розничных цен, достигло 5 150 наименований. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/09/284096022_134:0:2865:2048_1920x0_80_0_0_ee8cbb97acdd0b2eba253f582ca2d48b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
Диагностика рака в Грузии станет более доступной и эффективной
17:41 21.12.2023 (обновлено: 17:49 21.12.2023)
Ранняя диагностика увеличивает шанс выздоровления, отметил министр
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Диагностика рака в Грузии станет более доступной с 2024 года, когда будет расширена государственная Программа всеобщего здравоохранения, что очень важно для спасения большего количества жизней, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили в эфире телекомпании "Рустави 2".
В Грузии с 2013 года масштабно задействована Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.
"Как только возникнет сомнение о каком-нибудь типе опухоли, мы обеспечим финансирование этого процесса, чтобы диагноз был окончательно поставлен в конкретных клиниках. Это даст нам возможность, насколько возможно на ранней стадии выявить онкологическое заболевание. В таком случае шанс выздоровления более высокий", – заявил Азарашвили.
Министр также отметил, что ранняя диагностика рака намного выгоднее и в финансовом плане, и это подтверждает опыт разных стран мира, где в случае ранней диагностики расходы сокращаются приблизительно на 40%.
Азарашвили также коснулся темы успешного осуществления Программы всеобщего здравоохранения. По его словам, решение, принятое в 2013 году, было заявкой государства о том, что максимальным финансированием медуслуг и медикаментов, правительство заботится о своих гражданах точно также, как это происходит в ведущих странах мира.
"Госпрограмма всеобщего здравоохранения началась именно с целью сокращения карманных расходов наших граждан. Если к 2013 году карманные расходы достигали 75%, то сегодня этот показатель, в случае медицинских вмешательств, сокращен до 10%", – заявил Азарашвили.
По словам Азарашвили, с медикаментами данный показатель более высокий, однако в 2023 году наблюдается значительное снижение расходов. Как отметил министр, когда референтные цены распространятся на все медикаменты, этот показатель также понизится до исторического минимума.
Максимальные границы цен, или иначе референтные цены, на медикаменты Минздрав Грузии начал устанавливать с января 2023 года. Таким образом государство взяло под контроль завышение цен на медикаменты на 200-300% от изначальной стоимости.
Количество медикаментов, на которые государство установило максимальную планку оптовых и розничных цен, достигло 5 150 наименований.