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Новый Национальный фольклорный ансамбль появился в Грузии
Новый Национальный фольклорный ансамбль появился в Грузии
Хор был создан в соответствии с грузинской традицией, когда на сцене вместе выступали опытные и начинающие исполнители 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T10:00+0400
2023-12-21T10:00+0400
2023-12-21T10:00+0400
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грузия
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Национальный фольклорный ансамбль появился в Грузии при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, сообщили в пресс-службе ведомства. Ансамбль в основном состоит из лучших певцов и студентов из разных уголков Грузии, кроме того, среди участников певцы таких известных ансамблей, как "Басиани", "Рустави", "Эрисиони" и "Дидгори". Для попадания в коллектив певцы прошли специальный отбор и подготовку. В вышеупомянутом процессе активное участие принял руководитель Государственного фольклорного центра Георгий Донадзе.Главная цель создания Национального ансамбля – выступать и успешно представлять фольклор своего края, как и других регионов Грузии. В регионах, которые на данном этапе не представлены в команде, процесс отбора продолжится и ансамбль пополнится молодыми людьми. Ко дню рождения Анзора Эркомаишвили: в Грузии оценили вклад основателя ансамбля "Рустави">>У ансамбля также есть несколько дирижеров, которые обучают исполнителей песням всех уголков Грузии. Ансамбль был создан при поддержке Минкульта под эгидой Государственного центра фольклора имени Анзора Эркомаишвили. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, культурная жизнь грузии, грузия, тбилиси
культура, культурная жизнь грузии, грузия, тбилиси
Новый Национальный фольклорный ансамбль появился в Грузии
Хор был создан в соответствии с грузинской традицией, когда на сцене вместе выступали опытные и начинающие исполнители
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Национальный фольклорный ансамбль появился в Грузии при поддержке министерства культуры, спорта и молодежи, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ансамбль в основном состоит из лучших певцов и студентов из разных уголков Грузии, кроме того, среди участников певцы таких известных ансамблей, как "Басиани", "Рустави", "Эрисиони" и "Дидгори". Для попадания в коллектив певцы прошли специальный отбор и подготовку. В вышеупомянутом процессе активное участие принял руководитель Государственного фольклорного центра Георгий Донадзе.
"Хор был создан по задумке грузинского артиста Анзора Эркомаишвили по старой грузинской традиции, когда на сцене вместе выступали опытные и начинающие певцы, а молодые люди непосредственно во время выступления получали опыт от старых певцов", – говорится в сообщении.
Главная цель создания Национального ансамбля – выступать и успешно представлять фольклор своего края, как и других регионов Грузии. В регионах, которые на данном этапе не представлены в команде, процесс отбора продолжится и ансамбль пополнится молодыми людьми.
У ансамбля также есть несколько дирижеров, которые обучают исполнителей песням всех уголков Грузии.
Ансамбль был создан при поддержке Минкульта под эгидой Государственного центра фольклора имени Анзора Эркомаишвили.