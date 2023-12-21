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Пожар в Кобулети – эвакуированы жители многоэтажки
Пожар в Кобулети – эвакуированы жители многоэтажки
К этому времени огонь ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T10:33+0400
2023-12-21T10:33+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом здании на улице Руставели в черноморском городе Кобулети, жителей дома пришлось эвакуировать, сообщает Аджарское телевидение. Возгорание возникло на чердаке и распространилось по всему этажу. К этому времени огонь ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара пока не устанаовлена.На месте были мобилизованы пожарные-спасатели, бригады скорой помощи и представители МВД. На месте также прибыл председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и руководящие лица из мэрии Кобулети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, кобулети, торнике рижвадзе, аджарское телевидение, аджария
грузия, происшествия, новости, кобулети, торнике рижвадзе, аджарское телевидение, аджария
Пожар в Кобулети – эвакуированы жители многоэтажки
10:33 21.12.2023 (обновлено: 11:18 21.12.2023)
К этому времени огонь ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом здании на улице Руставели в черноморском городе Кобулети, жителей дома пришлось эвакуировать, сообщает Аджарское телевидение.
Возгорание возникло на чердаке и распространилось по всему этажу. К этому времени огонь ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал.
Причина пожара пока не устанаовлена.
На месте были мобилизованы пожарные-спасатели, бригады скорой помощи и представители МВД. На месте также прибыл председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и руководящие лица из мэрии Кобулети.