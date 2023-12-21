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Пожар в Кобулети – эвакуированы жители многоэтажки

Пожар в Кобулети – эвакуированы жители многоэтажки

К этому времени огонь ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал 21.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Пожар вспыхнул в пятиэтажном жилом здании на улице Руставели в черноморском городе Кобулети, жителей дома пришлось эвакуировать, сообщает Аджарское телевидение. Возгорание возникло на чердаке и распространилось по всему этажу. К этому времени огонь ликвидирован, в результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара пока не устанаовлена.На месте были мобилизованы пожарные-спасатели, бригады скорой помощи и представители МВД. На месте также прибыл председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе и руководящие лица из мэрии Кобулети. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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