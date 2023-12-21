https://sputnik-georgia.ru/20231221/tbilisi-i-venu-s-maya-2024-goda-svyazhet-pryamoy-aviareys-285133750.html

Тбилиси и Вену с мая 2024 года свяжет прямой авиарейс

Тбилиси и Вену с мая 2024 года свяжет прямой авиарейс

Новые направления послужат укреплению турсектора и авиации страны, а также экономики в целом, заявила замминистра 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T20:14+0400

2023-12-21T20:14+0400

2023-12-21T20:14+0400

грузия

экономика

туризм

мариам квривишвили

тбилиси

вена

авиасообщение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23031/11/230311192_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_7b296dee067f9b0a031ba6dcaa1d9f62.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Авиакомпания Austria Airlines с мая 2024 года запустит прямые рейсы между Веной и Тбилиси (Вена-Тбилиси-Вена), сообщает Минэкономики Грузии. Переговоры с авиакомпанией и группой Lufthansa Group длились около года. Austria Airlines станет третьей авиакомпанией группы Lufthansa, которая начнет полеты в Грузии. По словам замминистра экономики Грузии Мариам Квривишвили, новые направления послужат укреплению турсектора и авиации страны, а также экономики в целом. Austrian Airlines – национальный перевозчик Австрии и крупнейшая авиакомпания страны. Была основана в 1957 году. По оценкам международных экспертов, одна из самых безопасных авиакомпаний Европы и мира. Выполняет регулярные рейсы более чем по 130 маршрутам. Пассажиропоток продолжает расти Аэропорты Грузии приняли 4,5 миллиона пассажиров в январе-сентябре 2023 года, что на 37% больше по сравнению с аналогичными данными 2022 года и на 9% больше 2019-го, периода до пандемии COVID-19. По данным Агентства, более половины пассажиров (2,7 миллиона человек) принял Тбилисский международный аэропорт имени Шота Руставели, что на 27% больше по сравнению с аналогичными прошлогодними показателями. По отношению к аналогичному периоду 2019 года показатель восстановления составляет 93%. Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные >>Также за три квартала текущего года число пассажиров в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели удвоилось по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составило 1,2 миллиона человек. Кроме того, пассажиропоток на 93% вырос по сравнению с 2019 годом. Что касается Батумского международного аэропорта имени Александра Картвели, за отчетный период он принял 525,1 тысячи пассажиров, на 6% больше, чем за аналогичный период 2022 года. По отношению к аналогичному периоду 2019 года показатель полностью восстановлен.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

вена

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, туризм, мариам квривишвили, тбилиси, вена, авиасообщение в грузии