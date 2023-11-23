https://sputnik-georgia.ru/20231123/skolko-chelovek-vospolzovalis-aeroportami-gruzii--novye-dannye-284464251.html

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные

Сколько человек воспользовались аэропортами Грузии – новые данные

В аэропортах было совершено 8,1 тысячи пассажирских рейсов, что на 19,1% больше, чем в третьем квартале 2022 года 23.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-23T22:52+0400

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ТБИЛИСИ, 22 ноя — Sputnik. В третьем квартале 2023 года аэропорты Грузии обслужили более 2 миллионов пассажиров – на 27,3% больше, чем в июле-сентябре 2022 года, говорится в материалах на сайте Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". По данным ведомства, грузинские аэропорты приняли на 28% больше пассажиров, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, – более 1 миллиона. Из аэропортов вылетело более одного миллиона человек (на 26,7% больше). В третьем квартале 2023 года 96,1% пассажиропотока в аэропортах Грузии пришлось на регулярные рейсы. Пассажиры Тбилисского аэропорта смогут регистрироваться на рейс самостоятельно >>Кроме того, в июле-сентябре объем грузопотока в аэропортах страны составил 4,8 тысячи тонн. Из них 85,4% – полученные грузы, а 14,6% – отправленные. Также, по данным статистики, в аэропортах было совершено 8,1 тысячи пассажирских рейсов, что на 19,1% больше, чем в третьем квартале 2022 года. По статистике, воздушным транспортом Грузии была перевезена 141 тысяча пассажиров, а объем пассажирооборота составил 353,5 миллиона пассажиро-километров. Pegasus поможет увеличить пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – замминистра>>За указанный период количество перевезенных пассажиров превышает соответствующие показатели 2022 года в 2,1 раз, а объем пассажирооборота – в 2,2 раза. В третьем квартале текущего года воздушным транспортом Грузии было перевезено 28,4 тысячи тонн грузов, а объем грузооборота составил 53,2 миллиона тонн-километр. В указанном периоде объем перевезенных грузов и грузооборот уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2022 года на 83,9% и 83,5% соответственно. Всего за отчетный период было совершено 0,3 тысячи грузовых рейсов – на 25% меньше, чем в июле-сентябре 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, туризм, новости, авиасообщение в грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"