https://sputnik-georgia.ru/20231221/tsik-gruzii-obvinil-oppozitsiyu-v-popytke-diskreditatsii-285136107.html
ЦИК Грузии обвинил оппозицию в попытке дискредитации
ЦИК Грузии обвинил оппозицию в попытке дискредитации
Избирательная администрация делает все, чтобы выборы в стране прошли в соответствии с международными стандартами, говорится в заявлении 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T23:39+0400
2023-12-21T23:39+0400
2023-12-21T23:44+0400
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Представители партий используют заключение Венецианской комиссии для дискредитации Центральной избирательной комиссии, говорится в заявлении ЦИК. Венецианская комиссия представила заключение по запланированной реформе избирательного права с рекомендациями для законодателей, отметив важность системной реформы администрации и обратив внимание на ряд проблем в плане закона. Оппозиционные партии увидели в заключении сомнения комиссии по поводу действующего руководства, тогда как в тексте речь шла лишь о вопросе процедуры избрания новых членов комиссии и председателя, а также других планируемых изменениях в этом плане. "На самом деле всем заинтересованным сторонам хорошо известно, что все профессиональные члены ЦИК, включая председателя, осуществляют свои полномочия в соответствии с законом. Деятельность избирательной администрации не прерывалась ни на одну минуту, а наоборот, можно с уверенностью сказать, что важнейший процесс модернизации выборов успешно идет", – говорится в заявлении. Избирательная администрация делает все, чтобы выборы в стране прошли в соответствии с международными стандартами, чтобы успешно внедрить в этот процесс электронные избирательные технологии, отмечает ЦИК. Венецианская комиссия недовольна изменениями в избирательное законодательство Грузии >>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, венецианская комиссия, цик грузии
политика, грузия, новости, венецианская комиссия, цик грузии
ЦИК Грузии обвинил оппозицию в попытке дискредитации
23:39 21.12.2023 (обновлено: 23:44 21.12.2023)
Избирательная администрация делает все, чтобы выборы в стране прошли в соответствии с международными стандартами, говорится в заявлении
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Представители партий используют заключение Венецианской комиссии для дискредитации Центральной избирательной комиссии, говорится в заявлении ЦИК.
Венецианская комиссия представила заключение по запланированной реформе избирательного права с рекомендациями для законодателей, отметив важность системной реформы администрации и обратив внимание на ряд проблем в плане закона.
"Началась очередная кампания по дискредитации избирательной администрации. Представители различных политических партий используют заключение Венецианской комиссии, связанное с поправками в избирательное законодательство, для очередной атаки на избирательную администрацию. Заинтересованные стороны пытаются по-своему интерпретировать заключение комиссии", – говорится в заявлении.
Оппозиционные партии увидели в заключении сомнения комиссии по поводу действующего руководства, тогда как в тексте речь шла лишь о вопросе процедуры избрания новых членов комиссии и председателя, а также других планируемых изменениях в этом плане.
"На самом деле всем заинтересованным сторонам хорошо известно, что все профессиональные члены ЦИК, включая председателя, осуществляют свои полномочия в соответствии с законом. Деятельность избирательной администрации не прерывалась ни на одну минуту, а наоборот, можно с уверенностью сказать, что важнейший процесс модернизации выборов успешно идет", – говорится в заявлении.
Избирательная администрация делает все, чтобы выборы в стране прошли в соответствии с международными стандартами, чтобы успешно внедрить в этот процесс электронные избирательные технологии, отмечает ЦИК.
Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей.
Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.