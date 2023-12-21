https://sputnik-georgia.ru/20231221/tsik-gruzii-obvinil-oppozitsiyu-v-popytke-diskreditatsii-285136107.html

ЦИК Грузии обвинил оппозицию в попытке дискредитации

ЦИК Грузии обвинил оппозицию в попытке дискредитации

Избирательная администрация делает все, чтобы выборы в стране прошли в соответствии с международными стандартами, говорится в заявлении 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T23:39+0400

2023-12-21T23:39+0400

2023-12-21T23:44+0400

политика

грузия

новости

венецианская комиссия

цик грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/02/260121117_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4154879dfd38841ead99b4d5adea00a1.jpg

ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Представители партий используют заключение Венецианской комиссии для дискредитации Центральной избирательной комиссии, говорится в заявлении ЦИК. Венецианская комиссия представила заключение по запланированной реформе избирательного права с рекомендациями для законодателей, отметив важность системной реформы администрации и обратив внимание на ряд проблем в плане закона. Оппозиционные партии увидели в заключении сомнения комиссии по поводу действующего руководства, тогда как в тексте речь шла лишь о вопросе процедуры избрания новых членов комиссии и председателя, а также других планируемых изменениях в этом плане. "На самом деле всем заинтересованным сторонам хорошо известно, что все профессиональные члены ЦИК, включая председателя, осуществляют свои полномочия в соответствии с законом. Деятельность избирательной администрации не прерывалась ни на одну минуту, а наоборот, можно с уверенностью сказать, что важнейший процесс модернизации выборов успешно идет", – говорится в заявлении. Избирательная администрация делает все, чтобы выборы в стране прошли в соответствии с международными стандартами, чтобы успешно внедрить в этот процесс электронные избирательные технологии, отмечает ЦИК. Венецианская комиссия недовольна изменениями в избирательное законодательство Грузии >>Парламентские выборы пройдут в Грузии в октябре 2024 года по полностью пропорциональной системе с проходным барьером для партий 5%. Для того, чтобы получить большинство в таком парламенте, партии придется набрать не менее половины голосов избирателей. Как показало последнее исследование общественного мнения, такие шансы попасть в парламент есть от двух до пяти партий, при этом "Грузинская мечта" сохраняет уверенное лидерство по числу сторонников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, венецианская комиссия, цик грузии