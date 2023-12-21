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Уличные торговцы в Тбилиси смогут работать в торговом центре
Уличные торговцы в Тбилиси смогут работать в торговом центре
Уличная торговля в Тбилиси – серьезный вызов для городских властей 21.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-21T14:14+0400
2023-12-21T14:14+0400
2023-12-21T14:57+0400
грузия
новости
экономика
тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Новый торговый центр, в котором смогут работать и уличные торговцы, построят рядом со станцией метро "Варкетили" в Тбилиси, скорректированный вариант проекта ТЦ поддержали депутаты столичного Сакребуло (горсобрание), сообщает медиаплатформа BMG.Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции убрали самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли, в районе станции метро "Варкетили" в феврале 2022 года. Как тогда заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, уличные торговцы будут переведены в специальные торговые зоны.На текущей неделе на заседании горсовета обсуждался вопрос строительства нового торгового центра за станцией метро "Варкетили". Проект реализует компания "Метро Холдинг".План регулирования застройки проекта впервые был утвержден в 2020 году, однако компания запросила изменения в существующий план.Товар торговцев-нелегалов в Батуми будут отдавать беднякам>>Общая коммерческая площадь ТЦ составит около 17 975,3 кв. м. Также два нижних подземных этажа комплекса отведены под автостоянки и вмещают 174 парковочных места. Торговый центр будет состоять из объектов питания, офисов и рекреационной зоны.В письме, поданном строительной компанией в городскую службу, сказано, что, как только ТЦ заработает с запланированной интенсивностью, временные торговые объекты небольших размеров вдоль дороги станут неконкурентоспособными.В документе отмечается, что привлечь владельцев этих участков в планируемый проект пока не удалось, поскольку упомянутые торговые объекты являются действующим бизнесом, что усложняет переговорные процедуры с собственниками.После того как заработает ТЦ, в планах компании предложить владельцам торговых объектов продолжить деятельность внутри комплекса, а придорожную застройку демонтировать для расширения проезжей части.С просьбой решить вопрос незаконной уличной торговли у метро "Варкетили" в мэрию, муниципальную инспекцию мэрии и районную администрацию Самгори неоднократно обращались местные жители. По их словам, торговцы занимали даже тротуары, что мешало передвижению пешком.Столичные власти ведут борьбу с уличной торговлей с весны 2017 года. Торговцы при этом отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 до 50 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе
Уличные торговцы в Тбилиси смогут работать в торговом центре
14:14 21.12.2023 (обновлено: 14:57 21.12.2023)
Уличная торговля в Тбилиси – серьезный вызов для городских властей
ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Новый торговый центр, в котором смогут работать и уличные торговцы, построят рядом со станцией метро "Варкетили" в Тбилиси, скорректированный вариант проекта ТЦ поддержали депутаты столичного Сакребуло (горсобрание), сообщает медиаплатформа BMG.
Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции убрали самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли, в районе станции метро "Варкетили" в феврале 2022 года. Как тогда заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, уличные торговцы будут переведены в специальные торговые зоны.
На текущей неделе на заседании горсовета обсуждался вопрос строительства нового торгового центра за станцией метро "Варкетили". Проект реализует компания "Метро Холдинг".
План регулирования застройки проекта впервые был утвержден в 2020 году, однако компания запросила изменения в существующий план.
Общая коммерческая площадь ТЦ составит около 17 975,3 кв. м. Также два нижних подземных этажа комплекса отведены под автостоянки и вмещают 174 парковочных места. Торговый центр будет состоять из объектов питания, офисов и рекреационной зоны.
В письме, поданном строительной компанией в городскую службу, сказано, что, как только ТЦ заработает с запланированной интенсивностью, временные торговые объекты небольших размеров вдоль дороги станут неконкурентоспособными.
В документе отмечается, что привлечь владельцев этих участков в планируемый проект пока не удалось, поскольку упомянутые торговые объекты являются действующим бизнесом, что усложняет переговорные процедуры с собственниками.
После того как заработает ТЦ, в планах компании предложить владельцам торговых объектов продолжить деятельность внутри комплекса, а придорожную застройку демонтировать для расширения проезжей части.
С просьбой решить вопрос незаконной уличной торговли у метро "Варкетили" в мэрию, муниципальную инспекцию мэрии и районную администрацию Самгори неоднократно обращались местные жители. По их словам, торговцы занимали даже тротуары, что мешало передвижению пешком.
Столичные власти ведут борьбу с уличной торговлей с весны 2017 года. Торговцы при этом отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.
Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 до 50 лари.