https://sputnik-georgia.ru/20231221/ulichnye-torgovtsy-v-tbilisi-smogut-rabotat-v-torgovom-tsentre-285118988.html

Уличные торговцы в Тбилиси смогут работать в торговом центре

Уличные торговцы в Тбилиси смогут работать в торговом центре

Уличная торговля в Тбилиси – серьезный вызов для городских властей 21.12.2023, Sputnik Грузия

2023-12-21T14:14+0400

2023-12-21T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 21 дек — Sputnik. Новый торговый центр, в котором смогут работать и уличные торговцы, построят рядом со станцией метро "Варкетили" в Тбилиси, скорректированный вариант проекта ТЦ поддержали депутаты столичного Сакребуло (горсобрание), сообщает медиаплатформа BMG.Сотрудники Тбилисской муниципальной инспекции убрали самовольно установленные конструкции, предназначенные для уличной торговли, в районе станции метро "Варкетили" в феврале 2022 года. Как тогда заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, уличные торговцы будут переведены в специальные торговые зоны.На текущей неделе на заседании горсовета обсуждался вопрос строительства нового торгового центра за станцией метро "Варкетили". Проект реализует компания "Метро Холдинг".План регулирования застройки проекта впервые был утвержден в 2020 году, однако компания запросила изменения в существующий план.Товар торговцев-нелегалов в Батуми будут отдавать беднякам>>Общая коммерческая площадь ТЦ составит около 17 975,3 кв. м. Также два нижних подземных этажа комплекса отведены под автостоянки и вмещают 174 парковочных места. Торговый центр будет состоять из объектов питания, офисов и рекреационной зоны.В письме, поданном строительной компанией в городскую службу, сказано, что, как только ТЦ заработает с запланированной интенсивностью, временные торговые объекты небольших размеров вдоль дороги станут неконкурентоспособными.В документе отмечается, что привлечь владельцев этих участков в планируемый проект пока не удалось, поскольку упомянутые торговые объекты являются действующим бизнесом, что усложняет переговорные процедуры с собственниками.После того как заработает ТЦ, в планах компании предложить владельцам торговых объектов продолжить деятельность внутри комплекса, а придорожную застройку демонтировать для расширения проезжей части.С просьбой решить вопрос незаконной уличной торговли у метро "Варкетили" в мэрию, муниципальную инспекцию мэрии и районную администрацию Самгори неоднократно обращались местные жители. По их словам, торговцы занимали даже тротуары, что мешало передвижению пешком.Столичные власти ведут борьбу с уличной торговлей с весны 2017 года. Торговцы при этом отказываются работать на оборудованных местах на рынках, указывая на то, что не смогут конкурировать с теми, у кого более широкий ассортимент товаров.Уличная торговля в Грузии запрещена. Согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 до 50 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, каха каладзе