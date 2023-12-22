https://sputnik-georgia.ru/20231222/gruzinskie-transportnye-kompanii-poluchili-vozmozhnost-ezdit-po-territorii-kitaya-285168339.html

Грузинские транспортные компании получили возможность ездить по территории Китая

Грузинские транспортные компании получили возможность ездить по территории Китая

Цель – развитием маршрутов способствовать беспрепятственному передвижению между странами и привлечению дополнительных потоков грузов, заявил замминистра 22.12.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Вступило в силу соглашение между правительствами Грузии и Китая "О международном транспортировании пассажиров и грузов", что даст возможность странам установить транзитные квоты, заявил заместитель министра экономики Гурам Гурамишвили. Развитие транспортного сообщения и соглашение стали главное темой форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь". По данным Минэкономики Грузии, впервые на этом форуме "Средний коридор", частью которого является Грузия, был назван в числе приоритетов Китая. По его словам, это будет способствовать развитию "Среднего коридора" и торговле между странами, а также повысит конкурентоспособность грузинских перевозчиков. "Наша цель – развитием маршрутов способствовать беспрепятственному передвижению между странами и привлечению дополнительных потоков грузов. Подобные инициативы дают новые возможности грузинским перевозчикам и компаниям-импортерам", – сказал Гурамишвили. По его данным, между Грузией и Китаем было перевезено 528,9 тысячи тонн груза в период с 1 января по 31 октября 2023 года, что на 4,1 % выше аналогичного показателя 2022 года. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Китай впервые придал значение "Среднему коридору" – вице-премьер Грузии >>В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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