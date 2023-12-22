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Грузинские транспортные компании получили возможность ездить по территории Китая
Грузинские транспортные компании получили возможность ездить по территории Китая
Цель – развитием маршрутов способствовать беспрепятственному передвижению между странами и привлечению дополнительных потоков грузов, заявил замминистра 22.12.2023, Sputnik Грузия
2023-12-22T21:14+0400
2023-12-22T21:14+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Вступило в силу соглашение между правительствами Грузии и Китая "О международном транспортировании пассажиров и грузов", что даст возможность странам установить транзитные квоты, заявил заместитель министра экономики Гурам Гурамишвили. Развитие транспортного сообщения и соглашение стали главное темой форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь". По данным Минэкономики Грузии, впервые на этом форуме "Средний коридор", частью которого является Грузия, был назван в числе приоритетов Китая. По его словам, это будет способствовать развитию "Среднего коридора" и торговле между странами, а также повысит конкурентоспособность грузинских перевозчиков. "Наша цель – развитием маршрутов способствовать беспрепятственному передвижению между странами и привлечению дополнительных потоков грузов. Подобные инициативы дают новые возможности грузинским перевозчикам и компаниям-импортерам", – сказал Гурамишвили. По его данным, между Грузией и Китаем было перевезено 528,9 тысячи тонн груза в период с 1 января по 31 октября 2023 года, что на 4,1 % выше аналогичного показателя 2022 года. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Китай впервые придал значение "Среднему коридору" – вице-премьер Грузии >>В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, китай, транспорт в грузии
грузия, новости, экономика, китай, транспорт в грузии
Грузинские транспортные компании получили возможность ездить по территории Китая
21:14 22.12.2023 (обновлено: 21:22 22.12.2023)
Цель – развитием маршрутов способствовать беспрепятственному передвижению между странами и привлечению дополнительных потоков грузов, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Вступило в силу соглашение между правительствами Грузии и Китая "О международном транспортировании пассажиров и грузов", что даст возможность странам установить транзитные квоты, заявил заместитель министра экономики Гурам Гурамишвили.
Развитие транспортного сообщения и соглашение стали главное темой форум международного сотрудничества "Один пояс, один путь". По данным Минэкономики Грузии, впервые на этом форуме "Средний коридор", частью которого является Грузия, был назван в числе приоритетов Китая.
"С сегодняшнего дня зарегистрированные в Грузии перевозчики, которые везут грузы сухопутным путем, смогут осуществлять прямые транспортные операции на территории Китая", – сказал Гурамишвили.
По его словам, это будет способствовать развитию "Среднего коридора" и торговле между странами, а также повысит конкурентоспособность грузинских перевозчиков.
"Наша цель – развитием маршрутов способствовать беспрепятственному передвижению между странами и привлечению дополнительных потоков грузов. Подобные инициативы дают новые возможности грузинским перевозчикам и компаниям-импортерам", – сказал Гурамишвили.
По его данным, между Грузией и Китаем было перевезено 528,9 тысячи тонн груза в период с 1 января по 31 октября 2023 года, что на 4,1 % выше аналогичного показателя 2022 года.
Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.